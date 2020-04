Varsinais-Suomen Ely-keskus myöntänyt yrityksille tähän mennessä yhteensä lähes 4,5 miljoonaa euroa koronatukia

Varsinais-Suomen Ely-keskus on maanantaiaamuun mennessä myöntänyt yhteensä 4,4 miljoonaa euroa koronarahoitusta kolmelle sadalle yritykselle. Ely-keskusten tuet on suunnattu yhdestä viiteen henkilöä työllistäville pienyrityksille, jotka kärsivät koronaviruspandemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä.

Käytössä on kahdenlaista avustusta. Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella muun muassa yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Eniten Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa on tehty tilanneanalyyseja, yhteensä 240 kappaletta, kehittämishankepäätöksiä on tehty 61 kappaletta. Hakemuksia on saapunut laajasti eri toimialoilta painottuen tukku- ja vähittäiskauppaan sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Valtakunnallisesti rahoituspäätöksiä on tehty jo yli 6 000 kappaletta.

Ely-keskukset ovat viime viikkoina kouluttaneet henkilöstöään muista tehtävistä koronarahoituspäätösten tekoon ja hakemusjonojen purkamiseksi työskentelee tällä hetkellä yli 100 asiantuntijaa. Käsittelyvauhti on nyt noin 500 päätöstä päivässä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme viikkoa Ely-alueesta riippuen. Varsinassuomalaisten yritysten hakemukset käsitellään osana läntisen Suomen Ely-keskusten suuraluetta. Suomi on jaettu neljään alueeseen ja kaikissa näissä hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemusten ja tehtyjen päätösten määrää voi seurata ely-keskus.fi sivuilta. Varsinaissuomalaiset yritykset voivat tarvittaessa hakea hakemuksen täyttämiseen apua kunnallisilta yritysneuvojilta.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta, mutta yritys pyrkii kehittämään toimintaansa ja vahvistamaan osaamistaan. Lisäksi edellytetään, että yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset. Ely-keskuksen rahoitus on niin sanottua harkinnanvaraista tukea eli tuen edellytykset arvioidaan noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Päätöksenteossa hyödynnetään laajoja viranomaisten yhteisiä rekistereitä, joiden kautta selvitetään yrityksen taloudelliset tiedot, maksuhäiriöt, verovelkatiedot, päällekkäiset tuet jne. Hakemuksessa kysytään myös muun muassa yrityksen liikevaihto ja tulevien vuosien arvio.