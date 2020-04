Suomen Pankin Olli Rehn otti käyttöön finanssikriisin aikaiset maagiset sanat: "EKP valmis tekemään kaiken tarvittavan"

Pekka Mauno

Hätä maailmantalouden ja EU-talouden romahtamisesta on nyt käsin kosketeltava.

Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mielestä nyt mennään syvemmälle kuin finanssikriisin aikana.

– Koronapandemia on aiheuttanut maailmantalouden kriisin, jossa maailman tuotannon odotetaan supistuvan enemmän kuin vuoden 2008 suuren finanssikriisin aikana, sanoi Rehn pankin Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Synkkyydessä katseet kääntyvät rahoitusjärjestelmän kestävyyteen ja sitä EU-alueella ylläpitävään Euroopan keskuspankkiin.

Kuvaavaa tilanteen vakavuudelle on Rehnin käyttämä ilmaus, jonka mukaan EKP:n neuvosto on valmis tekemään kaiken tarvittavan keveiden rahoitusolojen ylläpitämiseksi.

Ilmaus "kaiken tarvittavan tekemisestä" on peräisin Euroopan keskuspankin pääjohtajalta Mario Draghilta eurokriisin syvimpänä hetkenä heinäkuussa 2012.

Draghin englanninkielinen ilmaus oli: Whatever it takes. Suomen Pankin tiedotteessa Rehnin sanoma kääntyy sisällöllisesti samanlaiseksi. Rehn on Suomen Pankin pääjohtajana EKP:n neuvoston jäsen.

Rehn puolusti voimakkaasti yrityksille suunnattuja tukirahoja.

– Yritysten laajamittaiset konkurssit ja työttömyyden suuri kasvu olisivat talouden pidemmän aikavälin näkymien kannalta erityisen haitallisia. Pidempiaikaisia vahinkoja voidaan estää kansallisin ja yhteiseurooppalaisin ratkaisuin, sanoi Rehn.

Eurooppa-neuvosto eli EU-valtioiden päämiehet kokoontuvat torstaina keskustelemaan toimista koronakriisin kanssa kamppailevien maiden tukemiseksi. Suomi on suhtautunut epäilevästi yhteisvastuun lisäämiseen, kuten EU-maiden yhteisiin lainoihin.