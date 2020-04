Business Finlandin tukipäätösten läpivalaisu on paikallaan – Hyvin muotoiltu hakemus ei yksin saa riittää rahansaantiin

Hyviä kysymyksiä! Toisaalta puhutaan varsin avoimesti "koronatuista", mihin viittaakin tukijärjestelmän polkaisu isolle vaihteelle koronan myötä. Toisaalta virallisesti ja sievistellen puhutaan tuesta "kehittämissuunnitelmille". Kummasta siis oikein on kyse? Ison firman ei pitäisi tarvita 100 000 euron tukisummia, sillä pitäähän isolla firmalla olla paljon mittavammat turvapuskurit kuin pienellä. Sen pitäisi myös ohjata osa voittoa kehitystyöhön ihan itse. Kyseenalaistan, tarvitseeko iso yritys tätä tukea lainkaan. Erityisen kiperässä tilanteessa voisi ajatella lainoittamista. Pienissä yrityksissä taas jo muutama tonni saattaa ratkaista se säilymisen tai kaatumisen. Myös minä haluan tietää, missä, milloin ja kenen/keiden toimesta avstusten kriteerit on määritetty.

Vast: Tätä miettii monet

Angus: Yritin aamulla etsiä sitä hallituksen päätöstä, en onnistunut löytämään.

Oli tyytyminen lehtiin yms.

Mutta tällaista löysin: ” Business Finland tiedottaa, että sen häiriötilanteisiin tarkoitettua avustusvaltuutta lisätään 700 miljoonaan euroon.... Rahoituspalvelujen kohteena ovat matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa.

– Monella yrityksellä on koronakriisin myötä erittäin haastava tilanne. Tavoitteena on, että pystymme auttamaan yritykset pahimman yli.... Meidän panokset suuntautuvat tässä vaikeassa tilanteessa uuden luomiseen – hyvin käytännönläheisesti, kommentoi Kangas. (Kangas on BF:n toimari)



En kovin montaa matkailufirmaa, enkä esittävää taidetta onnistunut koko listalta löytämään kun eilen joutessani kävin listaa läpi.

Kuten arvelin, tätä miettii monet ja nyt sitä on alkanut miettimään Lintiläkin. Listalta on paljastunut postilaatikkofirmoja ja sellaisia, joilla ei ole ollut toimintaa moneen vuoteen.



Mitäs arvelemme näidenBF:läisten osaavuudesta ja asiantuntijuudesta?