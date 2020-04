Salolainen Led Tailor ryhtyy viemään desinfiointilaatikkoa Saudi-Arabiaan

Jenni Honkanen

Desinfiointiratkaisuihin erikoistunut salolainen Led Tailor käynnistelee vientihankkeita Saudi-Arabian markkinoille, sillä koronaviruspandemia on lisännyt räjähdysmaisesti tartuntoja ehkäisevien tuotteiden kysyntää eri puolilla maailmaa.

Led Tailorin erikoisalaa ovat siniseen led-valoon perustuvan desinfioinnin kehittäminen ja valmistus. Ensimmäinen tuote, jota yritys lähtee viemään Lähi-itään on hoitovälineiden ja muiden pienesineiden desinfiointiin suunniteltu pintadesinfiointilaatikko.

Vientihankkeessa Led Tailor tekee yhteistyötä Turun yliopiston Ihmec-projektin kanssa. EU-rahoitteisen vienninedistämisprojektin tavoitteena on tuotteistaa Itämeren alueella kehitettyjä hygieniakeksintöjä muun muassa terveydenhuollon käyttöön.

Näitä ratkaisuja ovat Turun yliopiston mukaan esimerkiksi antimikrobiset materiaalit, jotka tuhoavat bakteereita pinnoilta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat yhteistyössä eri yritysten kanssa tutkineet sisätilahygienaratkaisuja jo useamman vuoden ajan.

– Yksi konkreettisista tavoitteistamme tässä hankkeessa on edistää kumppaniyritystemme vientiä Saudi-Arabian markkinoille. Saudi-Arabia valikoitui vientiponnistelujen kohteeksi, koska siellä on valtava potentiaali ja esimerkiksi uusia sairaaloita rakennetaan siellä jatkuvasti. Valtavan pyhiinvaellusturismin johdosta Saudeilla on myös oma vahva infektioiden torjunnan osaaminen, jota meidän sisätilahygieniaratkaisumme täydentävät, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektipäällikko Tiina Mäkitalo sanoo tiedotteessa.

– Led Tailorin solmimat kaupat ovat hyvä uutinen paitsi hankkeelle, myös koko taloudelle tässä tilanteessa. Muutama muu yhteistyöyrityksemme neuvottelee myös parhaillaan Saudi-Arabian kontaktien kanssa, joten olen varma, että lisää sopimuksia syntyy pian.