Tallink MyStarin rakentaminen käynnistyi tänään Rauman telakalla

Tallinkin uuden ekologisen meriliikenteen lippulaiva-aluksen MyStarin rakentaminen käynnistyi Rauma Marine Constructionsin (RMC) telakalla maanantaina.

Nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan aluksen on määrä aloittaa liikennöinti tammikuussa 2022 Helsingin ja Tallinnan välillä. Vuonna 2017 valmistunut Megastar jatkaa myös samalla reitillä.

– Ympärillämme oleva maailma on vastikään muuttunut hyvin toisenlaiseksi. Myös me Tallinkilla keskitymme vahvasti tulevaisuuteen. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden hankkeistamme on yhden Itämeren ympäristöystävällisimmän aluksen, MyStarin, rakennusprojekti. Olen iloinen, että pystymme tänään aloittamaan uuden projektin yhteistyössä pitkäaikaisen kumppanimme Rauman telakan kanssa, konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene toteaa Tallinkin tiedotteessa.

Uuden aluksen rakentamiskustannukset ovat noin 250 miljoonaa euroa ja projektin työllisyysvaikutus telakalle on arvioitu olevan yli 1 500 henkilötyövuotta.

– Olemme ylpeinä aloittamassa uuden MyStar -aluksen tuotantoa ja samalla jatkamassa yhteistä laivanrakennusperinnettä tärkeän asiakkaamme Tallinkin kanssa. Kehitämme yhdessä Suomen ja Viron välistä laivaliikennettä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa tiedotteessa.

Laivassa on kaksoispolttoaineratkaisu, jossa pääasiallisena polttoaineena käytetään nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Varmennettu sähköpropulsiokoneisto mahdollistaa pikalaivan operoinnin kaikissa tilanteissa energiatehokkaasti jopa 27 solmun nopeudella.

MyStar on myös mahdollista kytkeä satamissa maasähköön. Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa kehitetty Smart Car Deck -ratkaisu mahdollistaa rahdin entistä nopeamman ja helpomman lastaamisen ja purkamisen ja on yhteensopiva Tallinnan sataman Smart Port -ratkaisun kanssa.