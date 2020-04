Valio aloittaa pääkonttoritoimintojen lomauttamista koskevat yt-neuvottelut

Valio aloittaa henkilöstön määräaikaista lomauttamista koskevat yt-neuvottelut pääkonttoritoiminnoissaan koronaviruspandemian vuoksi. Neuvotteluiden piirissä on noin 580 henkilöä. Neuvotteluilla ei ole vaikutusta Valion tehtaiden toimintaan ja tuotteiden toimituksiin Suomessa. Valion 12 tehdasta toimivat normaalisti.

Valion mukaan vallitsevasta koronatilanteesta johtuen tarjolla oleva työ on osalla pääkonttoritoimintojen henkilöstöstä joko tilapäisesti vähentynyt tai loppunut kokonaan. Pandemia on vaikuttanut myyntitoimintoihin muun muassa niin, että päivittäistavaramyymälöissä tehtävät myyntiesittelyt ja asiakaskäynnit on jouduttu lopettamaan. Suurkeittiöasiakkaissa moni henkilöstöravintola, oppilaitos, ravintola ja kahvila on jouduttu sulkemaan. Pandemian vaikutukset heijastuvat suoraan koko kansainväliseen liiketoimintaan, kun viennin vaikeuksien odotetaan lisääntyvän. Lisäksi osa suunnitelluista projekteista ja kehityshankkeista joudutaan säästösyistä lopettamaan tai siirtämään myöhäisempään ajankohtaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Neuvottelut eivät koske Valion tuotantolaitoksia ja varastoja, logistiikka-, ja tilaus-toimitusketjun suunnitteluryhmiä, Seinäjoen ja Lapinlahden aluelaboratorioita eikä jakeluterminaalien henkilöstöä.

– Pyrimme löytämään työntekijöillemme tilapäisiä töitä Valion tuotanto-toimitusketjun toiminnoista, joissa työmäärä on lisääntynyt sekä sopimaan mahdollisuuksien mukaan vapaiden käytöstä. Lisäksi etsimme muita säästömahdollisuuksia lomautusten minimoimiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana tulemme arvioimaan lomautustarpeen, lomautusten pituuden ja tarvittavan tuen henkilöstölle tänä poikkeuksellisena aikana, kertoo HR-toiminnoista Valion johtoryhmässä vastaava johtaja Teresa Laimio tiedotteessa.