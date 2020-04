Konecranes voitti historiansa suurimman konttikurottajatilauksensa

Nosturivalmistaja Konecranes on voittanut historiansa suurimman konttikurottajasopimuksensa Saksasta. Yritys on saanut 39 konttikurottajan tilauksen yhdessä jakelijansa Richter Fördertechnikin kanssa. Toimitusten on määrä alkaa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja jatkua vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen saakka.

Sopimus koskee 39 SMV 2216 TC3 -konttikurottajan toimitusta muutoksineen. Trukeilla voidaan pinota 22, 16 ja kuuden tonnin kontteja.

– Saksa on meille erittäin tärkeä markkina-alue, ja tämä tilaus osoittaa suurta luottamusta huoltotukeamme kohtaan. Yhteistyö Richterin kanssa oli avainasemassa tätä sopimusta tehtäessä, Konecranes Lift Trucksin Euroopan alueen myyntijohtaja Patrik Starck kertoo.