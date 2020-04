Teknologiayhtiö Wärtsilä aloittaa yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista koronaviruspandemian aiheuttamista taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen. Neuvotteluiden piirissä ovat Wärtsilän kaikki yhtiöt, toimipaikat ja henkilöstöryhmät Suomessa. Lomautukset ovat määräaikaisia ja niiden kesto on enintään 90 päivää. Lomautusten määrät eri toiminnoissa, yhtiöissä sekä paikkakunnilla täsmentyvät yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Wärtsilän mukaan useiden asiakassegmenttien liiketoiminta on vähentymässä. Määräaikaisilla lomautuksilla pyritään sopeuttamaan toimintaa joustavasti tilanteessa, jonka kestoa on vaikea määritellä.

– Tämä erittäin poikkeuksellinen koronapandemia on aiheuttanut lisääntyvää epävarmuutta markkinoille ja liiketoiminnalle. Olemme jo mukauttaneet toimintatapoja muun muassa etätyöjärjestelyillä ja pyrkineet näin mahdollistamaan liiketoiminnan jatkumisen mahdollisimman normaalina. Tuotanto Vaasassa on pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tämä on tavoitteemme jatkossakin, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.

Wärtsilä työllistää Suomessa noin 3800 henkilöä, joista 350 työskentelee Turussa. Vaasassa työntekijöitä on 2950 ja Helsingissä 500. Tuotannosta 99 prosenttia menee vientiin.