FM-Haus selvittää ympäristöministeriön tuella, miten muovia voisi korvata rakentamisessa biomateriaaleilla

Jokioislainen FM-Haus Oy on saanut 29 330 euron ympäristötuen puurakentamisen edistämiseen ja kehittämiseen. Tuki on osa Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää ja lisätä puun käyttöä rakentamisessa.

FM-Haus selvittää pilottikohteessaan, kuinka puusta valmistettujen moduulirakennusten kierrätystä ja uudelleenkäyttöä voi tehostaa. Lisäksi hankkeessa lasketaan rakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta.

Tarkoituksena on FM-Hausin operatiivisen johtajan Maria Jokisen mukaan myös tutkia, miten muovimateriaalien määrää voi vähentää rakentamisessa korvaamalla niitä biopohjaisilla materiaaleilla.

– Tuen avulla voimme tuottaa tutkimustietoa puumoduulirakentamisen edistämiseksi. Maapallomme kantokyvyn takia tarvitsemme ekologisempia ratkaisuja ja me haluamme olla mukana edistämässä kestävää rakentamista.

FM-Haus valmistaa muuntuvia ja siirreltäviä tiloja, joita on Turun seudulla ollut esimerkiksi Piispanristin väliaikaisen Prisman tiloina ja telakalla.

Yrityksen moduulit rakentuvat hallissa, joten ne eivät altistu kosteudelle rakennusaikana.

– Me uskomme, että terveelliset tilat kuuluvat kaikille ja se oli yksi syy, miksi lähdimme mukaan tähän hankkeeseen. Rakennamme puusta, sillä se on paras materiaali terveellisten ja hengittävien rakennusten valmistamiseen, projektipäällikkö Toni Sjöman sanoo tiedotteessa.

FM-Hausin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Winto Better World Oy ja LCA Consulting Oy. Hankkeessa ovat mukana myös Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja biotalouden insinööriopiskelijat.