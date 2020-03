Kriisissä omaisuus ajautuu uusiin käsiin – velkaiset yritykset ja yksityishenkilöt ovat nyt pulassa

Ravintoloiden ovissa olevat laput kertovat karusti tilanteen. Suomi on mennyt kiinni. Ilman pikaista tukea edessä on ennenkokematon konkurssiaalto, jonka jälkeen iso osa omaisuudesta on ajautunut uusiin käsiin.