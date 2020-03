Senaatti-kiinteistöt vapauttaa yrityksiä ja yhdistyksiä vuokranmaksusta

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt vapauttaa vaikeuksissa olevia yrityksiä ja yhdistyksiä vuokranmaksusta koronapandemian aikana.

Vuokranmaksun poikkeusjärjestelyt koskevat Senaatin vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian aikana. Tehdyn linjauksen mukaisesti Senaatti antaa sadan prosentin vuokranalennuksen huhti- ja toukokuun vuokrista. Alennus edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Senaattiin ja perustelut alennukselle.

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen palveluyksikkö, joka keskitetysti vastaa valtion työympäristöistä ja toimitiloista. Pieni osa Senaatin asiakkaista on yksityisiä yrityksiä. Vuokralaisina on ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva koronatilanne vaikuttaa merkittävästi.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastot ja laitokset saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista, samoin kuin valtaosa kulttuurilaitoksista.

– Näiden asiakkaiden ja julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun, vaan niissä noudatetaan edelleen vuokrasopimuksiin kirjattuja vuokranmaksun eräpäiviä, Senaatti-kiinteistöjen tiedotteessa kerrotaan.

