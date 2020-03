Ari-Matti Ruuska

Kevään tulo on tiloilla täynnä odotusta. Janne Riski uskoo, että kylvötyöt sujuvat vanhaan malliin. Isompi ongelma on löytää tilan hernepelloille poimijoita. Riski on työllistänut viime vuosina vietnamilaisia poimijoita, mutta nyt heidän saaminen maahan näyttää vaikealta.