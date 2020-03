TOK:n yt:t päätökseen – kauppapalveluja laajennetaan, lomautuksilta vältytään toistaiseksi

Turun Osuuskaupan (TOK) viime keskiviikkona alkaneet lähes koko henkilöstön määräaikaista lomauttamista koskeneet yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena TOK pyrkii löytämään kaikille töitä niin, että ketään ei tarvitse toistaiseksi lomauttaa.

Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen on tyytyväinen nopeutetussa aikataulussa käytyjen neuvotteluiden lopputulokseen.

– Lähdemme siitä, että ketään ei tarvitsisi lomauttaa. Poikkeuksellinen koronatilanne on johtanut siihen, että olemme sulkeneet useita ravintoloita ja ilmoittaneet myös kahden hotellin sulkemisesta. Käytännössä iso osa matkailu- ja ravitsemiskaupan henkilöstöstä on jäänyt tai jää vaille työtä. Market-puolella tilanne on taas päinvastainen ja tarvitsemme siellä kipeästi lisää työvoimaa, toteaa Heikkinen tiedotteessa.

Heikkisen mukaan optio mahdollisille määräaikaisille lomautuksille on yhä olemassa, mutta niihin turvaudutaan vain pakon edessä, ja toistaiseksi sellaista tilannetta ei ole näköpiirissä.

Koronavirustilanteen johdosta TOK laajentaa market-kaupan palveluitaan turvatakseen alueen asukkaiden ruokahuollon sekä henkilökunnan työpaikat. Kymmenen markettia palvelee perjantaista alkaen vaiheittain ympäri vuorokauden koronapandemian aikana.

– Valmistelemme toimenpiteitä parastaikaa. Lisäksi laajennamme ruoan verkkokaupan kattamaan koko Turun Osuuskaupan toimialueen. Verkkokauppa toimii pääasiassa noutoperiaatteella, mutta kartoitamme myös mahdollisuuksia kotiinkuljetuksiin. Jo tällä hetkellä Prisma Itäharju toimittaa ruokaa kotiin ja Prisma Myllyssä käynnistämme kotiinkuljetuspalvelun vielä tällä viikolla. Nämä toimenpiteet turvaavat asiakasomistajien palvelut ja työpaikat henkilökunnallemme sekä toisaalta tuovat helpotusta muun muassa riskiryhmien asiointiin koronapandemian aikana, Heikkinen jatkaa.

24/7-aukioloajat tulevat voimaan vaiheittain perjantaista 27. maaliskuuta alkaen seuraavissa toimipaikoissa:

Prisma Tampereentie, Turku

Prisma Piispanristi, Kaarina

S-market Aura

S-market Majakkaranta, Turku

S-market Raisiontori, Raisio

S-market Naantali

S-market Mynämäki

S-market Paimio

S-market Vakka-Suomenkatu, Uusikaupunki

Sale Humalistonkatu, Turku

ABC market Koulukatu, Turku jatkaa 24h aukiololla

Ruoan verkkokauppa on käytössä vaiheittain perjantaista 27. maaliskuuta alkaen seuraavissa toimipaikoissa:

S-market Majakkaranta, Turku

S-market Aura

S-market Naantali

S-market Mynämäki

S-market Nousiainen

S-market Vakka-Suomenkatu, Uusikaupunki

S-market Parainen

S-market Paimio

S-market Sauvo

S-market Piikkiö

Sale Rymättylä

Sale Lemu

Prisma Itäharju, Turku

Prisma Mylly, Raisio

Prisma Loimaa

Puutorin noutopiste, Turku

Lisäksi S-market Halinen ja S-market Lieto toimittavat ruokaa erityisryhmille ulkopuolisen toimijan kautta.