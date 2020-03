Autotalo Laakkonen lomauttaa henkilöstöään ja lopettaa toimintojaan

Autokonserni Laakkonen aloittaa yt-neuvottelut koronavirusepidemian ja siitä johtuvan työn määrän vähenemisen takia. Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki konsernin työntekijät ja toimihenkilöt eli kaikkiaan 880 henkilöä.

– Koronavirusepidemia vaikuttaa lähes poikkeuksetta kaikkiin suomalaisiin yrityksiin – valitettavasti myös Laakkoseen. Asiakasmäärän vähentymisestä johtuvien yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus. Tämä on vastuumme niin henkilöstöämme, asiakkaitamme kuin yrityksen omistajiakin kohtaan, toimitusjohtaja Tero Panhelainen sanoo tiedotteessa.

Yhteistoimintaneuvottelut käydään lomautuksista enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi henkilöstöryhmittäin ja paikkakunnittain vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Laakkonen Oulun ja Tampereen Vaihtoautokeskusten mahdollista toiminnan lopettamista sekä Redin kauppakeskusmyymälän liiketoimintakonseptin mahdollista muuttamista Oulun ja Tampereen Vaihtoautokeskuksia sekä Redin kauppakeskusmyymälää koskevien neuvotteluiden piirissä on 15 henkilöä. Työsuhteiden irtisanomistarve on alustavien arvioiden mukaan enintään 9 henkilöä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä.

