Suomen suurin wc-paperitehdas ajaa koneet kuumina – tuotanto riittäisi yksin täyttämään kotimaan kulutuksen

Pekka Mauno

– Ei lopu wc-paperi Suomesta, ei missään nimessä. Kyse on ollut siitä, että toimitusketjut eivät ole pysyneet hamstrauksen perässä, sanoo Metsä Tissuen Mäntän tehtaan johtaja Kari Karttunen.

Mäntän tehdas on Suomen suurin pehmopaperitehdas. Se valmistaa vuodessa noin 100 000 tonnia pehmopapereita.

Juuri nyt koneet käyvät kuumina. Tehtaalta lähtee joka päivä 30 rekallista pehmopaperituotteita.

– On keskitytty suuren volyymin tuotteisiin. Ne ovat päivässä kaupan hyllyllä tehtaalta lähdön jälkeen, sanoo Karttunen.

Senkään takia ei tarvitse olla huolissaan, että Metsä Tissue myisi tuotantonsa ulkomaille. Sen päämarkkina-alue on Suomi ja Baltian maat.

– Pehmopapereiden tuotanto tapahtuu lähellä markkinoita. Niitä ei kannata kauas kuljettaa. Ylivoimaisesti suurin osa tuotannosta jää Suomeen, sanoo Karttunen.

Kun jokainen suomalainen kuluttaa noin 15 kg pehmopapereita vuodessa, se tarkoittaa, että Mäntän tehdas voisi tarvittaessa yksin huolehtia Suomen pehmopaperikulutuksesta.

Kulutus voi kasvaa käsihygienian vuoksi

Pehmopaperit, erityisesti talous- ja hygieniatuotteet, ovat elintasotuotteita.

Kun Suomessa niiden kulutus on noin 15 kiloa henkilöä vuodessa, muissa Pohjoismaissa se on hieman korkeampi, noin 20 kiloa. Sen sijaan Itä-Euroopan maissa kulutus on 10 kiloa henkilöä kohti.

Kulutus siis kasvaa kun elintaso nousee, mutta se voi kasvaa myös koronaviruksen vuoksi.

– Kulutus on lisääntynyt sen vuoksi, että käsihygienia lisää sitä. Pehmopaperi on paras tuote siihen. Mutta hamstrauksen jälkeen kysyntä tasoittuu, kun ihmiset käyttävät ostamiaan varastoja. Silloin tilanne rauhoittuu, arvelee Kari Karttunen.