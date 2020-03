Sucros haluaa lisää viljelijöitä – Säkylän tehtaan tavoitteena 100 miljoonaa kiloa valkosokeria

Sokeriyhtiö Sucroksen tavoitteena hakee uusia juurikkaan viljelijöitä ja tavoittelee myös merkittävästi lisää viljelyalaa.

Sucroksen tiedotteen mukaan viljelyala on nyt noin 10 800 hehtaaria. Tavoitteena on kasvattaa yhtiön Säkylän tehtaan valkosokerituotanto 100 miljoonaan kiloon.

– Siemenmyynti on alkanut vilkkaasti. Vaikka se on vielä kesken, voimme jo nyt sanoa, että sokerijuurikkaan pinta-ala tulee kasvamaan. Tällä hetkellä noin 560 viljelijää on tehnyt viljelysopimuksen. Tänä vuonna mukaan tulleet viljelijät aloittavat merkittävästi isommilla pinta-aloilla kuin aikaisempina vuosina. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan ja toivommekin, että kaikki kiinnostuneet ottavat meihin yhteyttä, kertoo Sucroksen maatalousjohtaja Tero Tanner tiedotteessa.

Koko Nordzucker-konsernin toimitusjohtaja Lars Gorissen pitää Säkylän tehdasta yhtiölle erittäin tärkeänä, sillä yhtiön tavoitteena on tuottaa sokeria paikallisesti paikallisille markkinoille.