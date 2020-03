Norjan pääministeri lupaa tukea konkurssin partaalle ajautuneelle Norwegianille

Timo Anttila

Norjan pääministeri Erna Solberg lupaa tukea konkurssin partaalle ajautuneelle halpalentoyhtiö Norwegianille. Sohlberg kertoi tuesta sen jälkeen kun Norwegian ilmoitti peruuttavansa kesäkuun puoleen väliin menneessä 3 000 lentoa entisten peruutusten päälle ja yhtiön konsernijohtaja Jacob Schram vetosi tuen saamiseksi.

– Kannustamme viranomaisia välittömiin toimiin, jotta lentoyhtiöiden taloudellista taakkaa voidaan helpottaa samoin kuin suojata tärkeätä infrastruktuuria ja työpaikkoja, Schram vetosi tiedotteessa.

Pääministeri Solbergin ja maan valtiovarainministeri Jan Tore Sannerin mukaan Norjan valtiolla on finanssipoliittista liikkumavaraa häiriötilanteiden, kuten koronaviruksen varalta. Norwegianin lisäksi tukea aiotaan antaa konkurssien välttämiseksi matkailualalle. Myös öljysektori voi saada tukea, jos öljyn hinta pysyy pitkään alhaalla.

Norwegianin lisäksi lentojen peruuttamisesta ovat tiistaina ilmoittaneen muun muassa Finnair ja Air France. Finnair peruutti 2 400 lentoa, kun se on aiemmin kertonut peruuttavansa 1 400 lentoa. Finnair vähentää muun muassa Helsingin ja Turun välisiä viikkovuoroja 33 vuorosta 22 vuoroon. Air France ilmoitti peruuttavansa 3 600 lentoa.

Norwegian oli pahoissa talousvaikeuksissa jo ennen koronavirusepidemiaa. Yhtiön osakkeen arvosta Oslon pörssissä on kadonnut kahdessa vuodessa 95 prosenttia ja se on joutunut hakemaan kahden vuoden aikana kolme rahoitusta osakeanneilla omistajiltaan.

Viimeisin osakeanti oli marraskuussa viime vuonna, kun yhtiö sai uutta rahaa 2,5 miljardia kruunua, noin 230 miljoonaa euroa.

Yhtiön vaikeuksia on lisännyt se, että sen lentokalusto on kokonaan amerikkalaisen Boeingin valmistamaa. Yhtiön Dreamliner-koneiden moottoreissa on ollut ongelmia ja sen 737 Max -koneet ovat olleet lentokiellossa viime keväästä lähtien. Yhtiöllä on ollut käytössä 17 Max-konetta.