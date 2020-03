Turkulainen ohjelmistoyritys Cadmatic palkittiin kauppakamarin ICT-teko -palkinnolla

Turkulainen ohjelmistoyritys Gadmatic Oy palkittiin Turun kauppakamarin vuoden 2019 ICT-teko -palkinnolla. Kauppakamarin valiokunta valitsee vuosittain palkinnon saajaksi henkilön, yrityksen tai teon esimerkillisestä toiminnasta digitalisaation parissa.

Cadmatic on erikoistunut erytyisesti meriteollisuuden suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistoihin. Tänä vuonna valintaperusteluissa nousivat esille kansainvälisyys, innovaatiot ja koulutuksen tukeminen.

– Meriteollisuus on korkean teknologian toimiala, joka on usein edelläkävijä uusien teknologioiden käyttöönotossa, kuten älykkäissä laitteissa ja järjestelmissä sekä digitaalisissa palveluissa. Cadmatic Oy on hyvä esimerkki tästä, ja yrityksen kehittämä 3D-mallinnukseen perustuva Cadmatic Marine Design -ohjelmisto onkin käytössä jo 40 prosentissa maailman kaupallisista telakoista. Kasvava asiakaskunta käsittää yli 6000 asiakasorganisaatiota 60 eri maassa, palkintoperusteluissa todetaan.

Cadmatic on toiminut alalla 80-luvun alkupuolelta lähtien.

– Menestyksemme perustuu kykyymme yhdistää ohjelmistokehitys- ja ohjelmistotuotanto asiakas- ja käyttäjätarpeiden kanssa. Olemme pystyneet kehittämään tietokoneohjelmistoja, joiden avulla asiakkaat pystyvät merkittävästi automatisoimaan laivojen, tehdaslaitosten ja rakennusten suunnittelua ja niiden rakentamiseen liittyvää tiedonhallintaa. Olemme alusta lähteneet rohkeasti kansainvälisille markkinoille ja uskoneet omaan asiaamme, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jukka Rantala tiedotteessa.

Cadmatic työllistää tällä hetkellä 230 ohjelmistoalan ammattilaista 14 eri maassa. Yrityksen globaalit myynti-, asiakaspalvelu- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat pääkonttorissa Turussa, Kotkassa ja Groningenissa Hollannissa. Yhtiöllä on lisäksi toimistot ja omaa henkilökuntaa Arabiemiraateissa, Australiassa, Espanjassa, Etelä-Koreassa, Intiassa, Italiassa, Kiinassa, Singaporessa, Unkarissa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa sekä sertifioidut jälleenmyyjät ja tukikumppanit 15 maassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– On erittäin hienoa saada Turun kauppakamarilta tämä palkinto ja huomata, että kotiseudullamme arvostetaan menestystämme. Palkinto on ehdottomasti tunnustus siitä, että olemme tehneet oikeita asioita, ja se kannustaa meitä ja koko henkilökuntaamme kehittämään toimintaamme edelleen, Rantala sanoo.

Cadmatic on myös ollut mukana kehittämässä alan koulutustarjontaa ja teki syksyllä lahjoituksen Turun yliopiston uuteen diplomi-insinöörikoulutukseen yhdessä Meyer Turun ja Elomatic Oy:n kanssa.

– Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa laadun, luotettavuuden ja korkean alan osaamisen ansiosta. Turussa tehdyillä Cadmatic-ohjelmistoilla suunnitellaan meriteollisuuden tuotteita ympäri maailman ja haluamme myöntää tunnuksen tästä työstä. Yritys on noussut maailman johtavaksi suunnitteluohjelmistotoimittajaksi laivanrakennuksessa ja tuonut ensimmäisenä markkinoille useita innovaatioita”, ICT-valiokunnan puheenjohtaja Harri Salo iloitsee paikallisesta osaamisesta.

ICT-teko -palkinto on jaettu vuodesta 2004 lähtien, ja aiempina vuosina palkittuja ovat olleet muun muassa Trinitas Lääkäripalvelut Oy, Nextfour Group, Boost Turku (Windows Phone Hackathon), meripelastustoiminta, Raisioagro Oy ja Turun Ammattikorkeakoulun Kansalaisen IT-tuki. Henkilöinä palkinnon ovat saaneet muun muassa Antti Tuomisto, Jukka Rinnevaara sekä Teemu Brunila ja The Crash -yhtye.