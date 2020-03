Mainostoimisto Avidly vähentää enintään 20 työntekijää

Pekka Hakanen

Turussa toimiva markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto aloittaa yt-neuvottelut. Neuvottelujen syynä on konsernin heikentynyt ja tappiollinen liiketulos vuonna 2019 sekä tarve uudistaa yhtiöiden organisaatioita.

Yt-neuvottelut voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai muihin työsuhteen ehtojen olennaisiin muutoksiin. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja lisäksi tavoitteena on löytyy väen vähentämisen lisäksi muita säästötoimenpiteitä. Yhtiön suunnitelmissa on löytää säästöjä noin miljoonan euron edestä.

Viime vuosi oli vuonna 2018 muodostetulle Avidlylle ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kovat kasvupanostukset eivät tuottaneet odotetusti ja yhtiön liiketulos jäi 2,4 miljoonaa euroa tappiolle. Liikevaihto toki paisui 12 prosenttia ja se oli reilut 22 miljoonaan euroa.

Yhtiön tavoitteena on saadaan neuvottelut päätökseen tämän kuun aikana. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske Sugar Helsinki Oy:tä ja Avidly Nitroid Oy:tä.

Avidly tunnettiin aikoinaan Zeelandina, jonka juuret taas johtavat Turkuun. Yt-neuvottelut koskevat myös Turun toimistoa. Toimitusjohtaja Jesse Maula kertoo, että vielä on ennenaikaista arvioida kohdistuvatko vähennykset Turun toimistoon.

Pörssiin listatulla yhtiöllä on reilut 250 työntekijää ja sillä on 16 toimipaikkaa. Suomen lisäksi yhtiöllä on toimistoja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.