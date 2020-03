Kuntec Oy:n toimitusjohtaja Ari Aho on irtisanoutunut. Ahon seuraajaksi Kuntec Oy:n sekä Flör Kukka ja Puutarha Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Kuntecin nykyinen myyntijohtaja Harri Kaunisto. Kaunisto aloittaa tehtävässään huhtikuun alusta alkaen. Kaunisto siirtyi syksyllä 2019 Kuntecin palvelukseen sähkö- ja tietotekniikkapalveluja tuottavasta Vertek-konsernista, jossa hän toimi liiketoimintapäällikkönä ja tytäryhtiön toimitusjohtajana. Koulutukseltaan hän on insinööri.

– Koin, että nyt on sopiva hetki irtaantua Kuntec-konsernin tehtävistä. Yhtiö on käynyt läpi ison ja haastavan muutosprosessin, mutta nyt sen täytyy astua kehityskaaressaan vielä seuraavaan vaiheeseen. Haluan kiittää Kuntec Oy:n ja Flörin henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä, sinnikkyydestä ja ymmärryksestä vaikeassa muutosprosessissa, sanoo Ari Aho tiedotteessa.

Kuntecin mukaan Aho on lupautunut hoitamaan käynnissä olevan yt-neuvottelukierroksen loppuun sekä olemaan mukana yhtiön liiketoimintojen rakenteellisen muutoksen selvittelytyössä tehtävänsä päättymiseen asti.

– Kiitämme Ari Ahoa hänen vuosien saatossa antamastaan merkittävästä työpanoksesta yhtiön hyväksi. Ari teki pitkän päivätyön Kuntecissa. Hänen sitoutumisensa kulloiseenkin tehtävään ja vastuullinen asioiden hoitaminen on ollut esimerkillistä. Toivotamme hänelle menestystä jatkossa uusissa tehtävissään talon ulkopuolella, toteaa yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Matti Markkula.