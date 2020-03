Ruoan verkkokaupassa vahva käänne tänä vuonna – kauppajätit tuplaavat verkkokauppapalvelujaan

Tausta

Osuus vielä pieni

Ruoan verkkokaupan myynti on Suomessa noin sata miljoonaa euroa vuodessa.

Osuus on alle 1 prosenttia koko ruokakaupasta.

Ruoan verkkokaupan parhaat markkinat ovat suurissa kaupungeissa.

Ruoan verkkokauppaa pyörittävät päivittäistavarakaupan markkinajohtajien, S- ja K-ryhmän kaupat, joilla on hallussaan yli 80 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta.

Mukana on myös pienempiä toimijoita, kuten pääkaupunkiseudulla toimiva verkkoruokakauppa, Kauppahalli24.

Asiakkaiden keskiostokset verkkoruokakaupassa ovat moninkertaisia verrattuna kivijalkakauppaan.

Ruoan verkkokaupasta ostetaan samoja tuotteita kuin kivijalkakaupoista.

Ruoan verkkokaupan edelläkävijä on Etelä-Korea. Euroopassa ruokaa ostetaan eniten verkosta Englannissa ja Ranskassa. Suomea edellä on myös Ruotsi, jossa verkkokaupan osuus on pari prosenttia.