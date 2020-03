Fortumin Pekka Lundmark siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi Rajeev Surin tilalle – "Haasteista on puhuttu viime aikoina"

Pekka Lundmark aloittaa Nokian toimitusjohtajana näillä näkymin syyskuun alussa. Rajeev Suri jatkaa yhtiön neuvonantajana vuoden 2021 alkuun.

Vanessa Valkama

Kirsi Turkki

Helsinki

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark on nimitetty Nokian toimitusjohtajaksi. Rajeev Suri tulee jättämään tehtävänsä toimittuaan Nokian ja Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta

Fortum tiedotti maanantaiaamuna, että Lundmark jättää energiayhtiön. Heti perään Nokia tiedotti, että Lundmark siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi. Nokian hallitus päätti nimityksestä maanantaina.

Nokialla on ollut ongelmia yhtiön 5G-tuotteiden huonon kilpailukyvyn ja teknisten ongelmien kanssa. Nokian lokakuun osavuosikatsauksessa ilmoitettiin osingon maksamisen keskeytyksestä, jotta yhtiö voi investoida 5G:hen. Samana päivänä yhtiön osake romahti pörssissä 23 prosenttia.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö onnistui parantamaan tulostaan ja liikevaihtoaan, mutta osinkoa ei jaeta ennen kuin nettokassa-asema paranee noin 2 miljardiin euroon.

Nokian tiedotustilaisuudessa puhuneen Lundmarkin mukaan vielä on liian aikaista kommentoida yhtiön strategiaa, johon hän aikoo tutustua ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia.

– Minulla on paljon opittavaa. Yhtiössä on tehty loistavaa työtä. Haasteista on puhuttu viime aikoina. Nyt täytyy kääriä hihat ja jatkaa töitä.

Nokian hallituksen väistyvän puheenjohtajan Risto Siilasmaan mukaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vaihtaminen eivät liity viimeaikaisiin tapahtumiin, vaan niitä on suunniteltu pidemmän aikaa. Siilasmaa kertoo, että Lundmark on ollut mahdollisten ulkopuolisten toimitusjohtajaehdokkaiden listalla jo vuosia.

– Olen tuntenut Pekan kauan ja uskon että hän on hyvä valinta. Hänellä on täysi luottamukseni.

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja ja puheenjohtajaehdokas Sari Baldauf, tuleva toimitusjohtaja Pekka Lundmark, väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri ja väistyvä hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa Nokian tiedostustilaisuudessa maanantaina.

Jatkossa Nokian toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat molemmat suomalaisia.

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajaehdokas Sari Baldauf sanoi Nokian tiedotustilaisuudessa, ettei Lundmarkin valinta toimitusjohtajaksi tee maailmanlaajuisesta yhtiöstä suomalaisempaa kuin nyt.

– Toimitusjohtajaa etsittiin maailmanlaajuisesti ja olen sitä meiltä, että valitsimme yhtiölle parhaan mahdollisimman ihmisen tehtävään. Kyse ei ollut kansalaisuudesta vaan pätevyydestä.

Baldaufin on tarkoitus korvata Siilasmaa hallituksen puheenjohtajana seuraavassa yhtiökokouksessa huhtikuussa. Pekka Lundmark jättää Fortumin viimeistään elokuun lopussa ja aloittaa Nokian toimitusjohtajana näillä näkymin syyskuun alussa.

Siilasmaa muistutti tiedotustilaisuudessa, että Lundmarkilla on kokemusta Nokiasta 1990-luvulta, jolloin hän toimi noin vuosikymmenen yhtiössä erinäisissä johtotehtävissä.

Lisäksi hänen valinnassaan painoivat Siilasmaan ja Baldaufin mukaan muun muassa laaja kokemus Yhdysvaltain ja Kiinan markkinoilta sekä yritysten digitalisaatiosta. Ennen siirtymistään Fortumin johtoon vuonna 2015 Lundmark oli Konecranesin toimitusjohtaja kymmenen vuoden ajan.

Nokian nykyinen toimitusjohtaja Rajeev Suri jättää tehtävänsä 31. elokuuta ja jatkaa Nokian hallituksen neuvonantajana vuoden 2021 alkuun asti.

Suri on antanut aiemmin yhtiön hallituksen ymmärtää, että hän harkitsee tehtävänsä jättämistä jossain vaiheessa tulevaisuudessa, kun selkeä suunnitelma seuraajan osalta on olemassa. Hän oli mukana etsimässä itselleen seuraajaehdokasta.

Suri kertoi yhtiön tiedotustilaisuudessa, että hän halusi tehdä jotain uutta Nokialla viettämänsä 25 vuoden jälkeen. Suri uskoo, että tämän vuoden tuloskehitys päihittää edellisvuoden.

– Meillä on toki ollut nousuja ja laskuja, mutta Nokia on ollut olemassa yli 150 vuotta ja uskon että on mahdollisuus toiseen 150 vuoteen. Suri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Myös muut tiedotustilaisuudessa lavalla olleet vakuuttivat, että he uskovat Nokian tulevaisuuteen.

Pekka Lundmark lähtee Fortumista, kun yhtiö on myrskyn silmässä kiistellyn Uniper-kaupan takia. Yhtiöstä on tulossa hiilivoimaloita pyörittävän saksalaisen energiayhtiön enemmistöomistaja, kun kauppa saa viranomaishyväksynnän.

Fortumissa on Lundmarkin mukaan alkamassa uusi ajanjakso. Lähtöpäätös ei ollut helppo.

– En etsi helpompaa positiota. Ajoitus ei ole koskaan optimaalinen tällaisessa muutoksessa. Meillä on ollut pitkä ja menestyksekäs tie Fortumilla.

Nokian tiedotteessa Siilasmaa kertoo olevansa tyytyväinen, että Lundmark on sopinut tulevansa Nokialle hetkellä, jossa Alcatel-Lucentin hankinta on takana ja 5G:n maailma edessä.

Siilasmaan mukaan Lundmarkilla on vankkaa kokemusta johtotehtävistä ja omistaja-arvon luomisesta isoissa B2B-yrityksissä, laaja-alaista kokemusta televiestintäverkoista, teollisuuden digitalisaatiosta sekä tärkeistä markkinoista, kuten Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Johtajana Lundmarkin painopisteenä ovat olleet strategian selkeyttäminen, operatiivisen toiminnan parantaminen sekä vahvan taloudellisen tuloksen luominen.

– Voimme yhdessä luoda lisäarvoa osakkeenomistajille toteuttamalla Nokian tehtävää kehittää teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Olen vakuuttunut siitä, että yritys on asemoitu hyvin 5G-aikakaudelle, ja tavoitteenani on varmistaa, että lunastamme lupaukset asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Vahvat arvot, johtavat innovaatiot ja vankkumaton sitoumus asiakkaita kohtaan ovat aina olleet keskeisiä Nokialle ja haluan jatkossa keskittyä näihin tekijöihin entistä enemmän, Lundmark toteaa.

Fortumin tiedotteessa Lundmark sanoo, että päätös jättää yhtiö ei ollut helppo, koska Fortum ja koko Euroopan energiamarkkina tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa.

– Minulle tarjottu tilaisuus oli kuitenkin liian houkutteleva ohitettavaksi.

