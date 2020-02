Danske Bank vähentää 60 työntekijää yt-neuvottelujen päätteeksi

Danske Bank vähentää Suomen pankkitoiminnoistaan 60 työpaikkaa. Pankin mukaan vähennykset kohdistuvat pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tukitoimintoihin.

Tammikuussa alkaneiden yt-neuvotteluiden alkaessa henkilöstön vähennysmääräksi arvioitiin 117 työntekijää. Määrä aleni neuvotteluissa, koska useat työntekijät löysivät uusia tehtäviä, ja osa tehtävänmuutoksista ei johtanut henkilöstömuutoksiin.

Danske Bankin uudelleenorganisoinnissa vähennetään esimiestehtäviä ja yhdistetään yksiköitä. Pankista kerrotaan, että järjestelyjen taustalla ovat muutokset toimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä. Lisäksi muutoksilla halutaan varmistaa pankin kilpailukyky.

– Meidän täytyy pankkina kuitenkin jatkuvasti muuttua ja sopeutua toimintaympäristömme muutoksiin, ja siksi julkistimme tammikuussa suunnitelman Suomen toimintojemme uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteenamme on vähentää monimutkaisuutta ja tulla entistä ketterämmäksi, vapauttaen samalla enemmän aikaa asiakkaille. Vaikka tämä tarkoittaa että meillä on osassa toimintojamme vähemmän ihmisiä kuin ennen, se tarkoittaa myös että meillä on vahvempia yksiköitä siellä missä asiakkaittemme aktiivisuus on suurinta, Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki sanoo Danske Bankin tiedotteessa.

Danske Bankilla on Suomessa yhteensä 2 000 työntekijää.