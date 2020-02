Promart avaa itsepalvelumyymälän Rauman telakka-alueelle

Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions sekä tukkukauppaan erikoistunut Promart ovat solmineet yhteistyösopimuksen teknisen kaupanalan tarvikkeiden toimittamisesta Rauman telakalla. Promart avaa tulevana keväänä telakalla alueen yrityksiä ympärivuorokautisesti palvelevan itsepalvelumyymälän.

Palvelun tarkoituksena on varmistaa tuotteiden hyvä saatavuus ja alueella toimivien yritysten työskentely ilman tarvikkeista johtuvia työn keskeytyksiä.

– Yhteistyösopimus Promartin kanssa täydentää telakka-alueen palvelutarjontaa RMC:lle ja verkostokumppaneille. Itsepalvelumyymälä tuo joustavuutta ja tehostaa teknisten tarvikkeiden hankintaa, toteaa RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa tiedotteessa.

Rauma Marine Constructions on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja viranomaisten tarvitsemien alusten rakentamiseen ja huoltamiseen. Yhtiö aloitti viime vuonna matkustaja-autolautan rakentamisen Wasalinelle. Tänä vuonna se aloittaa shuttle-tyyppisen aluksen valmistamisen Tallinkille ja vuonna 2022 taistelualusten valmistuksen Puolustusvoimille. Projektien rakentamisvaiheiden suora työllisyysvaikutus on noin 6000 henkilötyövuotta, ja tällä hetkellä tilauskantaa on vuoteen 2026 saakka.

Promartilla on aiempaa kokemusta laivanrakennusteollisuudesta laivojen sisustamiseen erikoistuneen Merima Oy:n kanssa. Merima vastaa Raumalla suurelta osin matkustajalaivojen sisustamisesta.