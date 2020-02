Liisa Enkvist

Paraisilla toimiva kivivillaeristeiden valmistaja Paroc vähentää viisi työpaikkaa. Osa työpaikoista on Paraisilla, osa Helsingissä. Sopeuttamistarpeisiin vaikuttavat Parocin mukaan kotimaan rakentamisen volyymin laskeminen ja kysynnän heikkeneminen.

Alustava arvio vähennysten enimmäismäärästä yt-neuvottelujen alkaessa oli neuvotteluiden alkaessa kahdeksan työpaikkaa.

– Eristemarkkinat kutistuvat yhä edelleen tänä vuonna, mutta toivottavasti sen jälkeen olisi jo tulossa piristymistä, sanoo toimitusjohtaja Anders Dahlblom.

Neuvottelut koskivat yhtiöiden ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä Suomessa.

Paroc vähensi edellisen kerran väkeä viime syksynä, jolloin eristetehtaan yt-neuvottelujen tuloksena 10 tuotannon työntekijän työsopimus päättyi ja tehtaalla oli myös lomautuksia.

– Rakentamisen huippuvuodet olivat 2017-2018, silloin ajoimme tehdasta viidessä vuorossa, nyt vuoroja on kolme. On selvää, että sopeuttamista on siksi pakko tehdä, Dahlblom sanoo.

Rakennusmateriaaleja valmistava amerikkalainen Owens Corning osti Parocin vuonna 2017 ja kauppa hyväksyttiin alkuvuodesta 2018. Kauppahinta oli 900 miljoonaa euroa. Kysyntä eristeistä oli tuolloin kovaa.

Paroc työllistää tällä hetkellä noin 2 000 työntekijää 13 eri maassa.

Suomessa sillä on tehdas Paraisilla. Paraisilla työskentelee yhteensä noin 200 henkeä, joista puolet tuotannossa. Paraisten tehdas tuottaa eristeitä pääasiassa Suomen markkinoille, mutta toimittaa tarvittaessa tavaraa jonkun verran myös Viroon ja Ruotsiin.

Oulun ja Lappeenrannan lakkautettujen yksikköjen jälkeen Paraisten tehdas on konsernin ainoa tuotantolaitos Suomessa.

Emoyhtiö Owens Corning työllistää noin 20 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto on 7,1 miljardia dollaria.