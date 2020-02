Apetit romahti syvempään ahdinkoon – uuden pihvilinjaston alku on ollut vaikea

Jenni Honkanen

Säkylässä pääpaikkaansa pitävän elintarvikealan pörssiyhtiö Apetitin toimet kannattavuuden parantamiseksi eivät ehtineet näkyä viime vuoden tuloksessa, joka painui jatkuvien toimintojen osalta 4,8 miljoonaa euroa miinukselle. Toissa vuonna tulos ylsi niukkaan 0,5 miljoonan euron plussaan.

Erityisesti viljakaupan ja öljykasviliiketoiminnan heikko kehitys vei tulosta alas. Öljykasvien osalta ongelmat liittyivät rypsipuristeen heikkoon hintatasoon. Viljakaupassa satokauden ostojen ja myyntien suunnittelu ja vaikeuden kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa heikensivät tulosta.

– Tulos oli erittäin heikko ja paljon johtuu omasta toiminnastamme suunnittelun epäonnistumisessa, yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki kuvaili perjantaina.

Viime vuonna konserni linjasi rakennettaan niin, että vilja- ja öljykaupan lisäksi kolmantena segmenttinä on ruokaratkaisut. Syksyllä yhtiö myi tappiollisen tuoreruokaliiketoiminnan ja ryhtyi keskittymään ruokaratkaisuissa yksinomaan pakastetuotteisiin.

Niiden operatiivista tulosta painoivat uudelleenjärjestelyt, joista tuli kuluja 1,5 miljoonaa euroa. Kulut liittyvät kesällä käyttöön otettuun uuteen pihvi- ja pyörykkälinjastoon, jonka ylösajossa yhtiöllä on ollut vaikeuksia. Esa Mäen mukaan kustannuksia on tullut materiaalihävikistä ja ylitöistä, kun linjastoa on ajettu ylös.

Pihvilinjan olisi määrä tulevaisuudessa tuplata kapasiteetti.

– Lähestymme tavoitetasoa, mutta linjasto on ollut yksi merkittävä tekijä toimitusvarmuudessa, Mäki sanoo.

Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi viime vuonna 14 prosenttia 297 miljoonaan euroon ja suunnan odotetaan jatkuvan. Kasvuodotuksia on muun muassa viennissä.

Tänä vuonna yhtiö myös odottaa tuloksen nousevan voitolliseksi ja kannattavuuden paranevan kaikissa segmenteissä.

