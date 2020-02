Japanilaisjätti Uniqlo taas yhteistyöhön suomalaisten kanssa – nyt vuorossa olevalla Finlaysonilla kovat vientiodotukset

Jenni Honkanen

Japanilainen jättimäinen pikamuotiketju Uniqlo aloittaa yhteistyön suomalaisen tekstiilivalmistaja Finlaysonin kanssa. Yhtiöt tuovat maaliskuussa myyntiin yhteisen vaatemalliston.

42 tuotteen mallistossa tulee olemaan naisten vapaa-ajan vaatteita ja lastenvaatteita, kuten naisten t-paitoja, vauvojen bodyja, lasten t-paitamekkoja ja laukkuja, joissa esiintyy kaikkiaan yhdeksän Finlaysonin kodintekstiileissä aiemmin esiintynyttä kuosia.

Samalla Finlaysonin kuosit Elefantti, Omppu, Coronna, Pilkkuva, POP, Anni, Ulpu, Ainikki ja Ajatus päätyvät ensimmäisen kerran lakanoiden sijasta vaatteisiin.

Uniqlon yhteistyömallistoista vastaava johtaja Rei Matsunuma kuvailee tiedotteessa, että Finlaysonin graafiset ja luonnosta inspiroituneet muodot sopivat hyvin Uniqlon vaatteisiin.

– Tekemällä yhteistyötä Finlaysonin kaltaisten brändien kanssa syvennämme ymmärrystämme Pohjolasta.

Finlaysonin kanssa tehtävä mallisto on osa Uniqlon vuoden 2020 Uniqlo T-Shirts Collection -yhteistyötä, jossa ovat mukana myös muita brändejä, kuten Anna Sui ja Keith Haring.

Finlayson odottaa merkittävää lisämyyntiä ja näkyvyyttä yhteistyöltä.

Finlaysonin mukaan yhteistyö on sen viennille merkittävä askel, sillä vaatemalliston tuotteita on myynnissä kaikkiaan parissa tuhannessa Uniqlon liikkeessä ja lisäksi verkkokaupassa.

Finlayson aloitti viennin vuonna 2014 ja viime vuonna sen oman viennin brändimyynti oli reilut kymmenen miljoonaa euroa. Finlaysonilla on kaikkiaan 18 myymälää ja shop-in-shopia Hong Kongissa ja Kiinassa, minkä lisäksi sillä on verkkokauppa myös Japanissa.

Finlaysonin vientijohtaja Tiina Mikkonen kertoo, että yhtiö odottaa isoa lisämyyntiä yhteistyöstä. Tavoiteltuja myyntilukuja Mikkonen ei tarkemmin halua avata, mutta myynnin lisäksi tavoitteena on laaja näkyvyys, joka tukee yhtiön kansainvälistymistavoitteita.

Uniqlolle suomalaisyhteistyö on tuttua, sillä se on julkistanut jo kaksi mallistoa Marimekon kanssa. Tuorein yhteistyö on viime vuoden lopulta. Marimekon mukaan yritysten ensimmäinen, keväällä 2018 lanseerattu yhteistyömallisto menestyi hyvin.

Jori Liimatainen Myös Marimekon vasemmalla näkyvä Kivet-kuosi on päätynyt Uniqlon vaatteisiin. Yhtiöt ovat lanseeranneet yhdessä jo kaksi mallistoa.

Japanilaisella Uniqlolla on noin 2200 myymälää 20 maassa. Tuorein avaus on Vietnam. Euroopassa myymälöitä on muun muassa Belgiassa.

Lokakuussa Uniqlon emoyhtiön Fast Retailingin toimitusjohtaja ja pääomistaja Tadashi Yanai kertoi Nikkein haastattelussa, että ketju aikoo vuosikymmenessä nelinkertaistaa myymälöidensä määrän Aasiassa.

– Aasia, Kiinasta Intiaan neljällä miljardilla ihmisellään, on maailmassa ainoa vakaasti kasvava markkina, Yanai arveli.

Tänä vuonna Fast Retailing on kuitenkin laskenut arviotaan koko vuoden tulokseksesta 11 prosentilla. Sen liiketoimintaan ovat vaikuttaneet muun muassa Hong Kongin protestit ja kauppakiistat Japanin ja Etelä-Korean välillä.

Fast Retailingin myynti laski tämän vuoden tammikuussa kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.