Wasalinen Aurora Botnian köli laskettiin Raumalla

Rauma Marine Constructionsin telakalla Wasalinen uuden matkustaja-autolautan rakentaminen eteni torstaina kölinlaskuun. Aurora Botniaksi kastettava matkustaja-autolautta valmistuu keväällä 2021, minkä jälkeen se liikennöi Vaasan ja Uumajan välillä.

Aluksen rakentamisvaiheen työllisyysvaikutus on noin 800 henkilötyövuotta.

Aluksen on tilannut Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistama Kvarken Link. Aluksen matkustajakapasiteetti on 800 matkustajaa, ja siinä on 1500 kaistametriä lastikapasiteettia rekoille. Uusi alus korvaa nykyisen Wasa Expressin.

Rakentaminen alkoi syyskuussa ja vesillelasku on tänä syksynä. Kyseessä on noin 120 miljoonan euron projekti.

Rauma Marine Constructions Havainnekuva tulevasta aluksesta. Kaasua, biokaasua ja akkuja hyödyntävä alus valmistuu keväällä 2021.

Uuden aluksen sisätilat on suunnitellut turkulainen suunnittelutoimisto Kudos Dsign Oy.

– Alusta asti oli selvää, että design tulee olemaan maanläheinen ja skandinaavisen yksinkertainen. Rannikkokaupunkilaisina meitä inspiroivat erityisesti Merenkurkun tuulenpieksämät rantakalliot, mutta myös Pohjanmaan avarat viljapellot kasvihuoneineen, Kudoksen projektipäällikkö Anu Shaw kertoo yrityksen tiedotteessa.