Viking Linen tulos kaksinkertaistuu

Varustamoyhtiö Viking Line kaksinkertaistaa tuloksensa. Tammi-joulukuun 2019 liiketulos on 17,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisen kauden 9,3 miljoonaan.

– Vuoden 2019 tulos osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Olemme onnistuneet kääntämään laskevan trendin. Vuonna 2018 aloittamamme organisaation kehitystyö on osoittautunut onnistuneeksi. Tavoitteena on ollut taloudellisen fokuksen vahvistaminen. Toimintavuoden kolme ensimmäistä kvartaalia olivat edellisvuotta parempia. Olen erityisen tyytyväinen matkustajakohtaisen katteen parantumiseen kuin myös alhaisempiin käyttökuluihin. Toisen kvartaalin suotuisa kehityssuunta jatkui korkeasesongin aikana, joka on vuoden taloudellisesti tärkein kausi. Toimintavuoden loppu kärsi negatiivisesti, kun Suomen Merimies-Unioni päätti ryhtyä tukilakkoon, kommentoi toimitusjohtaja Jan Hanses tiedotteessa.

Yhtiön tulos ennen veroja oli 13,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna luku oli 6,5 miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen oli puolestaan 10,8 miljoonaa euroa (2018: 5,5 miljoonaa euroa).