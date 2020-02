Iltalehti: Koronavirus aiheutti Finnairille yt-neuvottelut

Koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset alkavat näkyä myös kotimaisessa lentoyhtiössä.

Iltalehti tietää kertoa, että Finnair on joutunut aloittamaan peruttujen Aasian lentojen vuoksi yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa on tarkoitus arvioida yhtiön henkilöstötarvetta ja mahdollisia lomautustarpeita.Neuvottelut koskevat kaukoliikennelentäjiä.

Finnair on perunut viruksen vuoksi noin 200 lentoaan manner-Kiinaan. Lennot Pekingiin ja Shangaihin on peruttu helmikuun loppuun asti. Lennot Guangzhouniin, Peking Daxinginiin ja Nanjinginiin on peruttu 29. maaliskuuta asti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ulkoministeriö päivitti viime viikolla matkustussuositustaan Kiinaan. Suomalaisia kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista koko maan alueella.

Finnairilta arvioitiin viime viikolla, että koronaviruksen vaikutukset jäävät rajallisiksi, vaikka Manner-Kiinan lentoperuutukset jatkuisivat.