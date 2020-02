Posti valitsi toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimineen Turkka Kuusiston – "Johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä"

Jami Jokinen

Postin hallitus on valinnut konsernille uuden toimitusjohtajan. Hän on Turkka Kuusisto, 40, joka on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana syksyn ja alkutalven ajan.

Edellinen toimitusjohtaja Heikki Malinen erosi tehtävästä lokakuun alussa. Kuusisto nostettiin tehtävään Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johdosta.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo, että valinnassa painottuivat johtamistaidot. Kuusisto toimi väliaikaisena toimitusjohtajana vaikean postilakon aikana.

– Kuusisto on osoittanut varsin haasteellisen syksyn aikana esimerkillistä johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä, Pohjola toteaa konsernin tiedotteessa.

Lisäksi hallitus painotti kokemusta postialalta ja digitaalisesta palveluliiketoiminnasta.

– Hän on yhtä lailla johtanut vastuullaan olevia liiketoimintoja erittäin tuloksekkaasti voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Pohjola jatkaa.

Posti on yhä murroksessa

Kuusisto pitää valintaansa suurena luottamuksen osoituksena.

– Postin toimintaympäristö käy läpi ennennäkemätöntä murrosta, hän huomauttaa.

Toimitusjohtaja sanoo jatkavansa yhtiön uudistamista "yhdessä postilaisten kanssa" ja aikoo varmistaa, että konsernilla on kestävän liiketoiminnan edellytykset.

Tässä hän lupaa yhtiön kuuntelevan asiakkaitaan. Viime vuosina Postia on arvosteltu erityisesti perinteisen kirje- ja pakettipostin takkuamisesta.

– Uudistusten avulla pyrimme säilyttämään perinteiset postipalvelut kilpailukykyisenä mahdollisimman pitkään, Kuusisto vakuuttaa.

Peruspalkka 37 500 euroa

Postin toimitusjohtajan palkka on 37 500 euroa kuukaudessa.

Kannustepalkkio voi olla lisäksi puolet vuosipalkasta, mikäli toimitusjohtaja yltää asetettuihin tavoitteisiin. "Poikkeuksellisen hyvä" suoritus voi nostaa bonukset jopa 120 prosenttiin kiinteästä palkasta.

Näin ollen Kuusistolla olisi enimmillään mahdollisuus reilusti yli miljoonan euron ansioihin.

Lisäeläkettä Postin toimitusjohtaja ei saa, mutta puolen vuoden ylimääräiseen irtisanomiskorvauksen kylläkin, jos yhtiö irtisanoo hänet "ilman syytä".

Heikki Malisen palkka ja kannustepalkkio nostivatkohun viime syksynä. Vuonna 2018 hän tienasi Postissa 987 764 euroa.

Muokattu klo 9:00: Lisätty tietoja toimitusjohtajan palkasta ja kannustepalkkioista.