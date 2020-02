Turkka Kuusistosta Postin uusi toimitusjohtaja

DI Turkka Kuusisto nimitettiin Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Kuusisto on toiminut viime lokakuusta lähtien Posti Groupin väliaikaisena toimitusjohtajana ja Posti Groupin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien.

Vuosina 2016–2018 Kuusisto oli Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtajana. Vuodesta 2019 lähtien hän on johtanut Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmää.

Kuusisto toimi ennen Postiin tuloa luotonhallintayhtiö Lindorff Group AB:n Euroopan palveluliiketoiminnan johtajana ja Lindorffin Suomen toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtajana.

– Postin toimintaympäristö käy läpi ennennäkemätöntä murrosta, ja koen nimitykseni Postin toimitusjohtajaksi suurena luottamuksen osoituksena. Toimitusjohtajana jatkan yhdessä postilaisten kanssa yhtiön uudistamista ja osaltani varmistan, että Postilla on myös pitkällä aikavälillä kaikki kestävän liiketoiminnan edellytykset, sanoo Kuusisto tiedotteessa.

– Posti on palveluyritys, ja haluamme kuunnella herkällä korvalla asiakkaidemme tarpeita. Uudistetun strategiamme mukaisesti vastaamme aiempaa paremmin niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Meille on tärkeää myös huolehtia palveluidemme hyvästä laadusta. Kasvua haemme erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta, joissa on Postin tulevaisuus. Uudistusten avulla pyrimme säilyttämään perinteiset postipalvelut kilpailukykyisenä mahdollisimman pitkään, kertoo Kuusisto.