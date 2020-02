Turkulainen Almaco avaa yhdeksännen tytäryhtiön Saksaan

Turkulainen meri- ja offshoreteollisuuden toimittaja Almaco perustaa tytäryhtiön Saksan Hampuriin. Uusi toimipaikka on jo yrityksen yhdeksäs tytäryhtiö.

Almaco on toiminut Saksassa pitkään ja alue on yritykselle strategisesti tärkeä. Paikallisella toimipaikan avulla on tarkoitus palvella saksalaisia asiakkaita entistä nopeammin. Almacolla on parhaillaan käynnissä useita suuria projekteja saksalaisten uudisrakennustelakoiden, kuten Meyerin ja MV Werftenin kanssa.