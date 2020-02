Suomen lakot ja lentotauko tuntuvat Kiinassa asti – apu ei mene perille, maine kärsii ja rahaa jää saamatta

Ilari Tapio

Aina asiat eivät mene putkeen. Espoolainen Aidian on merkittävin ulkomainen CRP-pikatestien toimittaja Kiinassa, mutta avun tarpeen ollessa juuri nyt suurimmillaan, suomalaisyhtiö ei voi kunnolla vastata hurjasti kasvaneeseen kysyntään.

Pääsyitä on kaksi: Suomen työmarkkinatilanne ja Finnairin Kiinan-lentojen keskeyttäminen.

Aidian on voimakkaasti kansainvälistynyt diagnostiikka-alan yritys, jolla on 50 vuoden kokemus alan testien kehittämisessä ja tuotteiden valmistamisessa. Sen päätuote QuikRead go. Nopealla ja helppokäyttöisellä laitteella voidaan esitestata muun muassa potilaan mahdollinen koronavirustartunta.

Kiinan valtio on ostanut pieniä kannettavia testilaitteita jo yli 10 000, ja testejä Aidian on toimittanut maahan miljoonia. Toimitusjohtaja Juho Himberg vertaa jälkimmäisiä espressokahvikoneen kapseleihin.

– Meillä on niistä Kiinaan miljoonien hätätilaukset, Himberg sanoo.

Diagnostiikka-alan markkinapiikit osuvat flunssakauteen, johon yrityksissä pitää varautua.

Viime joulukuussa Aidianin varautumista sekoittivat kuitenkin Kiinassa löydetty koronavirus sekä Suomessa alkanut lakko. Se sulki Espoon tehtaan viikoksi. Päälle tuli vielä ylityökielto. Siksi varastoja ei saatu täydennettyä.

– Kun Kiinassa on nyt sitten katastrofi päällä, me emme voi toimittaa sinne tarpeeksi tavaraa. Tilanne antaa ulospäin ikävän kuvan sekä yrityksestä että Suomesta, Juho Himberg murehtii.

– Asetelma on samantapainen kuin jos Suomessa olisi vakava kriisi, jossa tarvittaisiin valtion ostamia hävittäjäkoneita. Sitten kävisi ilmi, ettei myyjävaltion yritys toimitakaan niihin aseita.

Himbergin mukaan Kiinan valtavaa hätää ei nähdä Suomessa. Maassa on jo 150 000 ihmistä karanteenissa ja Shanghain pörssi selvässä laskussa.

Kaiken huipuksi Finnair lopetti perjantaina lennot Manner-Kiinaan. Toimitukset vaikeutuivat entisestään.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Normaalioloissa Aidian käyttää merirahtia Shanghaihin, mutta se on nyt liian hidas reitti. Kiiretapauksissa tehokkain on ollut lentorahti Helsinki–Vantaalta, josta tavara lentää sinivalkoisin siivin perille 12 tunnissa.

– Nyt lento-cargon hinta moninkertaistui hetkellisesti jopa 20-kertaiseksi. Silti tavaraa saa yhä lennätettyä sinne, kun vain maksaa tarpeeksi. Me otamme nyt sitten nousevat rahtikustannukset omaan piikkiimme.

Esidiagnostiikassa on kyse alkuvaiheen seulonnasta. Se toimii niin, että kun kuumeinen potilas tulee vastaanotolle, häneltä mitataan pikatestillä CRP eli tulehdusarvo. Laboratoriotulosta vastaava tulos saadaan sormenpäästä otettavasta veripisarasta kahdessa minuutissa.

– Tavallinen nuhakuume ei nosta CRP-arvoa korkealle, mutta koronavirus nostaa. Kiinassa on viruksesta nyt siinä määrin tutkimusdataa, Juho Himberg selittää.

– Kun hengitystieinfektiopotilaalta löydetään korkea CRP-tulos, hänet lähetetään keuhkoröntgeniin. Sitten tehdään DNA-testi. Se on pullonkaula: kallis ja hidas.

Himbergin mukaan prosessi on hankala Suomessakin. Jos virusepäily paljastuu vaikkapa Lapissa, näyte lennätetään sieltä testattavaksi HUS:iin. Se kestää jonkin aikaa. Sen jälkeen tulos vielä varmennetaan THL:n laboratoriossa.

Aidian ei suinkaan ole ainoa koronaviruksen kanssa tekemisissä oleva suomalaisyritys.

Lännen Media kertoi tammikuun loppupuolella, että viruksia tuhoavia ilmanpuhdistimia valmistava Genano sai suuren määrän tilauksia kiinalaissairaaloista. Myös Genano toimii Espoossa.

Oulussa puolestaan ensihoitotuotteiden verkkokauppa MedKit Finland on ostanut alan suomalaisten tukkureiden varastoja tyhjiksi. Liikevaihto on saanut kunnon kasvusysäyksen ja verkkosivujen kävijämäärä kolminkertaistunut 35 000:een viikossa.