Logomon imu jatkaa voimistumistaan – tapahtumien lisäys nosti kävijämäärät ennätykseen

Tapahtumakeskus Logomo kasvatti edelleen viime vuonna kävijämääriään. Viime vuonna kävijöitä oli 57000 edellisvuotta enemmän eli kaikkiaan 377000.

Kävijämäärän nousua selittää se, että tapahtumia on ollut runsaasti. Tapahtumapäiviä oli jopa sata enemmän kuin edellisvuonna. Samalla on noussut myös esimerkiksi Teatro Barin asiakasmäärä.

– Ihmiset etsivät kokonaisvaltaisia elämyksiä, ja Teatro etko- ja jatkopaikkana on osaltaan vastannut tähän kysyntään. Samoin show & dinner -paketteja myytiin viime vuonna enemmän kuin koskaan, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä sanoo tiedotteessa.

Yhtä hyvin on kehittynyt toimitilapuoli, jossa käyttöaste on ollut sadan kieppeillä jo vuosien ajan. Byråssa ja Konttorissa on noin 90 eri toimialojen yritystä.

Rytsän mukaan kysytyimpiä ovat pienet toimitilat. Logomossa on tiloja seitsemästä neliöstä aina tuhanteen neliöön. Pienimmät tilat ovat pöytäpaikkoja esimerkiksi projektityöskentelyyn.

Logomon tuoreen vuokralaisilleen teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vastaajat kokevat sijainnin Logomossa edesauttavan yrityksen liiketoimintaa. Sijainnin merkityksen arvioidaan korostuvan entisestään siinä vaiheessa, kun Logomon kävelysilta valmistuu.