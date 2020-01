Ikääntyminen leikkaa jo tänä vuonna puolet mahdollisesta talouskasvusta

Timo Anttila

Hypoteekkiyhdistyksen eli Hypon perjantaina julkistama talouskatsaus on synkkääkin synkempää luettavaa. Hypo povaa Suomelle hidastuvaa kasvua ja työttömyyden jämähtämistä paikoilleen. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus hätkähdyttää lukemillaan siitä, kuinka väestön ikääntyminen on jo nyt kohonnut talouden suurimmaksi haasteeksi.

Jo kuluvan vuoden talouskasvulle ikääntyminen on Brotheruksen mukaan isompi tekijä kuin hallituksen kaikki toimet tai mahdolliset lakkoaallot. Tälle vuodelle ennustettu prosentin talouskasvu olisi tuplasti suurempi ilman ikääntymistä.

– Ja sama voima nakertaa näkymiä vielä vuosikymmeniä. Suomen harmaantuminen ei tule yllätyksenä, mutta muutoksen nopeus ja sen vaikutukset etenkin talouteen yllättävät vielä kaikki, hän kirjoittaa ennusteessa.

Työvoiman supistumisen lisäksi työvoiman tuottavuus tökkii tuoreiden kansainvälisten tutkimusten perusteella. Kansakunta kangistuu ja talouden dynamiikka hyytyy harmaantuvassa Suomessa. Bruttokansantuotteen kasvusta leikkaantuu vuosittain jopa prosentti pelkästään ikääntymisen takia.

Syntyvyyden syväsukellus tuo Hypön mukaan haasteita julkiselle taloudelle ja palveluverkostolle. Samalla aivovuodon eli korkeasti koulutetun väestön maastamuuton uhka kasvaa.

Nousukausi on vienyt varttuneiden työllisyyden huippulukemiin, mutta 20–44-vuotiaiden työllisyysaste on yhä alle vuoden 2008 tason. Ennusteessa siteerataan Yhdysvaltain keskuspankin ekonomistin Niklas Engbomin tuoretta tutkimusta, jonka mukaan tuottavuudesta leikkaantuu vuosittain Yhdysvalloissa 0,3 prosenttiyksikköä, kun ikääntyneiden osuus työllisistä on kasvanut.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Leikkaantumisen syyt ovat ymmärrettäviä: yli 40-vuotiaat eivät muuta työnperässä, vaihda työpaikkaa ja toimialaa tai perusta uusia yrityksiä. Perhe sitoo ja riskien kautta tulevat tappiot tuntuvat kivuliaammin. Uudet innovaatiot ja ideat syntyvät yleensä nuorena, eivätkä eläkeporteilla, Brotherus kirjoittaa.

Väestön harmaantuminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskunnan dynaamisuuteen. Yksilötasolla uuden teknologian omaksuminen hidastuu Iän myötä, mikä ei auta tuottavuuden kasvamista.

– Yksilön vaikutusten lisäksi ikääntyminen vaikuttaa myös talouden rakenteeseen. Jo pelkästään työväestön pysyminen ennallaan tuo haasteita kasvulle. Kasvava työikäinen väestö tarkoittaa uusia yrityksiä, joissa uudet toimintatavat on helpompi ottaa käyttöön ja uudet ideat usein syntyvät ja leviävät. Muuten vanhat yritykset pysyvät pystyssä ja parhaat käytännöt eivät pääse leviämään tehokkaasti.

– Suomessa työikäinen väestö supistuu ja samalla työntekijöiden keski-ikä nousee. Ikääntyneet kuluttajat suosivat myös vanhoja brändejä ja tuotteita, mikä vaikeuttaa uusien yritysten kasvua. Myös kulutuskori painottuu iän myötä enemmän hoivaan, kulttuuritarjontaan ja muihin vaikeammin tehostuviin toimialoihin, Brotherus ennustaa.

Vääristyneen ikäjakauman seurauksena jatkossa pienikin töyssy työntää hänen mukaansa talouden pikaisesti pakkaselle.

– Taantumista tulee tavallisempia, mutta toisaalta vaikutukset näkyvät aiempaa harvemmin työttömyytenä tai tulojen supistumisena. Taantuman määritelmä täytyykin miettiä uudelleen, Brotherus esittää.