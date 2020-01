Kivivilla saadaan pois sekajätelavoilta – kierrätetään jatkossa puhtaaksi puhallusvillaksi

Lämpöeristevalmistaja Paroc, ympäristöhuollon palveluyrityskonserni Lassila & Tikanoja sekä puhalluseristeurakoitsija Eko-Expert ovat solmineet yhteistyösopimuksen rakennusalan kiertotalouden edistämiseksi.

Yritysten yhdessä luoma kivivillan kierrätysjärjestelmä tulee kaikkien halukkaiden käyttöön tammikuun aikana.

– Meitä ajaa vapaaehtoinen tuottajavastuu ja halu rakentaa kestävää tulevaisuutta. Sillä, että villa saadaan pois sekajätelavalta, vastaamme myös asiakkaidemme toiveisiin, kertoo Parocin kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder tiedotteessa.

Yrityksen lanseeraavat uuden kierrätysjärjestelmän kivivillalle. Rewool-järjestelmän avulla rakennusteollisuudessa ja työmailla käytettävästä kivivillasta syntyvä leikkuuhukka saadaan tehokkaasti uusiokäyttöön. Vuoden mittaisen pilottivaiheen aikana on kerätty kokemuksia oikeanlaisista keräilyastioista sekä opeteltu toimintatapoja. Nyt kierrätysjärjestelmä on valmis laajempaan käyttöön.

Kivivillan leikkuuhukka lajitellaan sen syntypaikalla, jossa hukkapalat kerätään keräysastioihin. Sen jälkeen ne kuljetetaan Eko-Expertille, joka jatkojalostaa niistä puhdasta puhallusvillaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

L&T:n asiakkuuspäällikkö Jari Heinon mukaan uusi järjestelmä on helppokäyttöinen. Rakennusyritys voi halutessaan saada villankierrätyksen työmaalleen puhelinsoitolla. Asiakkaalla on mahdollisuus myös ostaa tai vuokrata kierrättämiseen soveltuvat säkit, astiat, puristimet tai paalaimet yrityksen valikoimista.

EU:n jätedirektiivin mukaan vuonna 2020 jäsenmaiden on kierrätettävä rakennus- ja purkujätteistään 70 prosenttia materiaalina. Kivivillan kierrätysmahdollisuuksien parantuessa lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä tulee yrityksille helpompaa.

– Villan kierrättäminen on rakentamiselle ja teollisuudelle todellinen win–win-tilanne: Kaikki nostavat kierrätysastettaan ja pienentävät kustannuksiaan. Tämä kokonaisuus on osa kiertotaloutta käytännön tasolla. Kun kiinteistöjen rakennusaikainen ympäristökuorma pienenee, niiden on myös helpompi tavoitella vihreän rakentamisen LEED- ja BREEAM-sertifikaatteja, Eko-Expertin toimitusjohtaja Ilari Hirvensalo toteaa tiedotteessa.