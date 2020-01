Nobina liikennöimään Fölin linjoja uusilla sähköbusseilla

Pojoismaiden suurin joukkoliikenneoperaattori Nobina voitti tarjouskilpailun ja liikennöi ensi vuoden heinäkuusta alkaen Turun seudun joukkoliikenteen Förin linjoja 6, 7 ja 7A. Linjat liikennöivät Turusta Lietoon, Kaarinaan, Raisioon ja Naantaliin. Nobina hoitaa liikenteen 13 uudella dieselbussilla ja 12 uudella sähköbussilla.

Sopimus jatkuu kesäkuun 2029 loppuun saakka ja sitä voidaan jatkaa optiona kesäkuun 2029 loppuun. Nobina ei ole aiemmin liikennöinyt Föli-alueella.

– On hienoa, että Fölin liikenteeseen saadaan lisää ympäristöystävällisiä sähköbusseja. Tämä on merkittävä askel seudun liikenteessä, sillä aiemmin sähköbusseja on ollut käytössä vain Turussa, joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte sanoo Fölin tiedotteessa.

Tarjouksen jätti kuusi liikennöitsijää. Kokonaistaloudellisesti edullisimman hinnan tarjonneen Nobinan vuosihinta on noin 5,3 miljoonaa euroa, joka on noin 14,2 prosenttia alhaisempi kuin nykyinen sopimushinta.

Nobina Oy toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

– On mukavaa tulla Turun seudulle ajamaan nimenomaan runkolinjoja, joissa tähdätään korkeaan palvelutasoon. Haluamme olla aktiivinen yhteistyökumppani ja palvelutuottaja tilaajalle sekä erinomainen asiakaspalveluyritys linja-autoa käyttäville ihmisille, Nobinan toimitusjohtaja Petri Auno sanoo.