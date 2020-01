Sata Havu liittyy UPM:n metsänhoitopalveluihin

Metsäteollisuusyhtiö UPM:n metsänhoitopalvelut laajenevat Lounais-Suomessa. Raumalainen Sata Havu liittyy mukaan UPM Metsän metsähoitopalveluiden myyntiin toteutukseen erikoistuneeseen franchising-ketjuun. Ketjuun liittyivät yhtä aikaa Sata Havun kanssa jämsäläinen ForestHouse ja leppävirtalainen Nälkäviulu.

UPM:n franchising-ketjussa on uusien liittymisten jälkeen kuusi yritystä.

– Suomessa on paljon hoitamattomia metsiä. Metsien hyvällä hoidolla taataan tulevaisuudessa metsien hyvä kasvu, korkea tuotto metsänomistajalle sekä metsien toimiminen tehokkaana hiilinieluna. Franchising-ketjun tavoitteena on tehostaa metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta, ja ketju on osoittautunut laadukkaaksi metsänhoidon palvelukanavaksi metsänomistajille, franchising-liiketoiminnan päällikkö Timo Niemelä sanoo.