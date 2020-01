YIT rakentaa uuden risteilyterminaalin Tallinnan satamaan

YIT on allekirjoittanut Tallinnan sataman kanssa sopimuksen uuden risteilyterminaalin rakentamisesta Tallinnaan. Sopimuksen arvo on yli 13 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat tammikuussa 2020, ja arvioitu valmistumisaika on kesällä 2021.

Sopimus sisältää kolmikerroksisen, noin 4 000 neliön suuruisen terminaalirakennuksen rakentamisen, matkustaja-alueen satamalaiturille, leikkipuiston ja pysäköintipaikkoja.

Moneen käyttöön soveltuva risteilyterminaali rakennetaan Tallinnan vanhan kaupungin satamaan olemassa olevien terminaalien viereen. Sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolisessa arkkitehtuurissa on painotettu materiaalien ja laitteiden parasta mahdollista ympäristövaikutusta. Rakennus lämmitetään merestä kerättävällä lämmöllä ja aurinkopaneeleilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Risteilysesongin ulkopuolella rakennus toimii tapahtumien, konserttien ja konferenssien pitopaikkana, ja sinne mahtuu jopa 2 000 henkeä. Nykymuotoinen YIT syntyi, kun vanha YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät helmikuun alussa toissa vuonna.