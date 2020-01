Broman kasvoi Varsinais-Suomessa myymälöillä ja yritysostoilla – Motonet laajeni Loimaalle ja Raumalle

Jenni Honkanen

Motonetin emoyhtiö Broman Group jatkoi viime tilikaudella reipasta kasvua. Useille paikkakunnille uusia myymälöitä avanneen konsernin liikevaihto nousi 8,9 prosenttia 390,5 miljoonaan euroon.

Motonet-ketjun uudet tavaratalot avattiin viime vuonna Loimaalle ja Raumalle. Varaosamaailman myymälöitä tuli Tampereelle, Joensuuhun ja Jyväskylään. Lisäksi Keravan ja Hyvinkään logistiikkakeskuksia automatisoitiin.

Broman Group vahvisti syksyllä tarjontaansa Turun seudulla myös ostamalla Raisiossa sijaitsevan varaosakauppias AD-Turun koko osakekannan.

Investoinnit uusiin myymälöihin, logistiikkakeskuksiin sekä yrityskaupat vaikuttivat konsernin tulokseen viime vuonna. Syyskuun lopussa päättyneen tilikauden voitto laski 28 miljoonaan euroon edellisvuoden 31 miljoonasta eurosta.

Viime tilikauden aikana konsernissa tehtiin johtajavaihdoksia, kun Motonetiä aiemmin vetänyt Antti Tiitola siirtyi Broman Groupin toimitusjohtajaksi. Motonetin toimitusjohtajaksi tuli Toni Stigzelius ja Varaosamaailman toimitusjohtajaksi Mikko Vuolle.

Broman Group on lisännyt omaa maahantuontiaan toissa vuodesta lähtien, jolloin se avasi oman ostokonttorin Hongkongissa.

– Hintakilpailu on entistä kovempaa, internet tekee hinnat läpinäkyviksi ja kuluttajat hyötyvät. Meidän on tehostettava toimintaamme, ja tästä syystä investoimme Keravalla sijaitsevan toisen logistiikkakeskuksemme automaatioon merkittävästi. Tuotteiden on tulevaisuudessa kuljettava mahdollisimman suoraa reittiä valmistajalta kuluttajalle. Kustannustehokas logistiikka antaa meille jatkossa mahdollisuuden vastata kovaankin hintakilpailuun markkinoilla, Broman Groupin hallituksen puheenjohtaja Eero Broman sanoo tiedotteessa.