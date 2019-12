Danske: Nuorilla turkulaisilla osakesijoituksia koko maata enemmän

Jenni Honkanen

Danske Bankin tekemän selvityksen mukaan osakkeisiin tai rahastoihin sijoittaminen jää Turussa keskimäärin hieman koko maan tasosta. Nuorimmissa ikäluokissa sijoittaminen on Turussa suositumpaa kuin vanhemmissa, kun taas valtakunnallisesti tilanne on päinvastoin.

Turussa 20–30-vuotiaista Dansken asiakkaista 16 prosenttia on sijoittanut kyselyn mukaan osakkeisiin tai rahastoihin, kun vastaava luku on koko maan tasolla 14 prosenttia

Myös alle 10-vuotiailla on Turussa keskimääräistä enemmän sijoituksia, mikä kertoo vanhempien tai muiden aikuisten halukkuudesta säästää lapsille.

Sen sijaan 40-vuotiaista ylöspäin turkulaiset jäävät muusta maasta osakesijoittamisessa. Suurimmillaan ero on 80–90-vuotiaiden keskuudessa. Turussa ikäluokan Dansken asiakaskunnasta 30 prosentilla on pankin mukaan sijoituksia ja koko maassa 35 prosentilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Dansken mukaan turkulaisasiakkaan keskimääräinen sijoitussalkku on valtakunnan tasoa hiukan korkeampi eli noin 31 500 euroa. Koko maassa vastaava luku on 31 300 euroa.

Kaikesta Danske Bankin asiakkaiden pankin piirissä olevasta rahasta 55 prosenttia on talletuksissa, 34 prosenttia rahastoissa ja 11 prosenttia osakkeissa. Miesten sijoituksista 33 prosenttia on osakkeissa, kun naisilla tämä osuus on 16 prosenttia.

Turkulaisten sijoittajien suosikkiosake on Danske Bankin asiakkaiden keskuudessa Nordea. Koko maassa ykköseksi nousee teleoperaattori Elisa, joka jää Turussa sijalle kahdeksan.

Turkulaisten sijoittajien keskuudessa kakkossijalla on Nokia ja kolmossijalle Sampo.