Parainen jatkaa yhteistyötä Coorin kanssa

Parasten kaupunki on solminut uuden sopimuksen siivouspalvelun sekä siivouksen ja ruokapalvelun yhdistelmätyöt tuottavan Coorin kanssa. Parainen kertoo tiedotteessaan, että sopimukseen sisältyy palveluiden tuottaminen 34 kohteessa, joiden joukossa on muun muassa kouluja, päiväkoteja ja kaupungin virastorakennuksia.

Uusi sopimus on voimassa vuosina 2020–2022. Sen jälkeen Paraisten on mahdollista käyttää kahden vuoden jatko-optio.

Coor on vastannut Paraisilla siivouspalveluista ja siivouksen ja ruokapalvelun yhdistelmätöistä vuodesta 2015.

– Arvostamme palveluntuottajan vankkaa siivous- ja monipalveluosaamista ja halua jatkossakin kehittää yhteistyötä. Jatkossa aiomme muun muassa ottaa käyttöön kemikaalittoman siivouksen menetelmiä. Kemikaaliton ja vedetön siivous parantavat sekä turvallisuutta että hyvinvointia työssä, Paraisten kaupungin kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl toteaa kaupungin tiedotteessa.

Coorin palvelutiimissä työskentelee 21 työntekijää.

– Yhteistyö Paraisten kaupungin kanssa on meille tärkeää monestakin syystä. Sopimuksen myötä vankistamme asemaamme palveluntuottajana Varsinais-Suomen alueella. Tämä antaa meille mahdollisuuden jatkokehittää ja laajentaa alueellista toimintaa. Uusi jatkosopimus on myös vahvistus työntekijöillemme, että kaupunki on tyytyväinen henkilöstömme työpanokseen ja työn laatuun, Coorin Suomen-toimitusjohtaja Marcus Karsten sanoo.