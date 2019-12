Sandvik ulkoisti maalauksen Turussa – kymmenen työntekijää vaihtaa työnantajaa

Timo Anttila

Liiketoimintakauppa koskee Sandvikin koko maalamohenkilöstöä Turussa. Kymmenen Sandvikin työntekijää Turun Vahdontiellä siirtyy Finnish Steel Paintingin leipiin. He siirtyvät maalausyritykselle niin kutsuttuina vanhoina työntekijöitä. Kaupalla ei ole muita henkilöstövaikutuksia.

Siirto koskee Sandvikin Turun toimipisteen kaikkia maalaustoimintoja. Siihen kuuluvat muun muassa osamaalaus ja pintakäsiteltyjen koneiden viimeistely, tarroitus ja kyltitys.

– Monitahoisella yhteistyöllä on suuri merkitys liiketoiminnallemme. FSP on Pohjois-Euroopan johtavia pintakäsittelyalan yrityksiä ja on hienoa työskennellä jatkossa yhdessä, Sandvikin Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson sanoo.

– Uskomme syvenevän yhteistyön FSP:n kanssa tuovan Sandvikille lisää pintakäsittelyn asiantuntemusta ja myös kilpailuetua niin pintakäsittelyn laadun kuin teknologisen johtajuuden saralla.

Sandvik valmistaa Turussa Turussa kaivosteollisuudelle lastauslaitteita ja dumppereita, joista vientiin menee jopa 95 prosenttia. Turun tehtaalla yrityksellä on noin 650 omaa työntekijää.

Maalaustoiminnot ostava FSP Finnish Steel Painting on yksi Pohjois-Euroopan johtavista pintakäsittely- ja lisäarvopalveluita tarjoavista yrityksistä. Yhtiöllä noin 240 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. FSP:llä on 20 toimipaikkaa sekä projektitoimintaa Suomessa, Puolassa ja Virossa.

– Sandvikin toiminnassa korostuvat turvallisuus, korkea teknologia, laatu ja tuottavuus, jotka ovat myös meille FSP:llä äärimmäisen keskeisiä asioita. Yrityskaupalla voimme lisätä osaamistamme ja laajentaa kapasiteettiamme sekä palvelutarjontaamme Lounais-Suomen alueella, sanoo FSP:n toimitusjohtaja Jarno Huttunen.