Jari Rastas väistyy Arto Kallion tieltä yrittäjäjärjestössä

Turun Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi on valittu turkulaisen laskutus- ja perintätoimisto Brangin yrittäjä ja liiketoimintajohtaja Arto Kallio. Hän on jo aiemmin istunut yrittäjäjärjestön hallituksessa.

Brang korvaa tehtävässä viisi vuotta toimineen Jari Rastaan, joka on Priima-yhtiöiden perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

– Olen todella otettu tästä kunniasta ja luottamuksesta. On huikeata ottaa vastaan Suomen suurimman yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajuus ja yrittää hypätä Jari Rastaan jättämiin suuriin saappaisiin. Jari on omalla työllään näyttänyt mahtavaa esimerkkiä ja vienyt Turun Yrittäjiä vahvasti eteenpäin. Turun Yrittäjät on upea, elinvoimainen ja kasvava yhdistys, Arto Kallio sanoo tiedotteessa.

Turun Yrittäjien sääntömuutoksen myötä hallituksen koko pieneni. Nyt hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä aiemman kahdentoista sijaan. Hallituksen jäsenet ovat iältään 28–65-vuotiaita. Hallituksen keski-ikä putosi yhdellä vuodella 44 vuoteen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Jatkokaudelle hallitukseen valittiin it-konsultti Henri Rantanen, Digitukiopet ja toimitusjohtaja Janne Puurunen, Mainostoimisto Knok.

Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Tarja Oikarinen, Disne, toimitusjohtaja Mikko Rantanen, Kaupallistajat, hankinta-asiamies Jorma Saariketo Konsultointi Vistaco, toimitusjohtaja Jukka Sorri, Teollisuuseristys Sorri, yrittäjä ja floristi Tia Wahlroos, Kukkahuone Hortensia ja toimitusjohtaja Wiki Wikström, Leapmoon. Hallituksen sihteerinä toimii Turun Yrittäjien yhteyspäällikkö Anne Aholainen.