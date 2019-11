Telia etsii uutta johtajaa Suomessa – nykyinen toimitusjohtaja Stein-Erik Vellan palaa Norjaan

Timo Anttila

Ruotsalaisen teleoperaattori Telian Suomen-yhtiön johtaja vaihtuu. Telia Finlandin nykyinen toimitusjohtaja Stein-Erik Vellan palaa joulukuun alussa kotimaahansa siirtyäkseen Telian toimitusjohtajaksi Norjassa. Telia Finlandin väliaikaisena toimitusjohtajana toimii koko Telia-konsernin lakiasiain- ja konsernitoimintojen johtaja Jonas Bengtsson. Telia Finlandin päivittäisestä johtamisesta Suomessa vastaa väliaikaisena varatoimitusjohtajana Telia Finlandin nykyinen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partanen.

Telia Finlandin uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistetään välittömästi. Telia toimii telealan lisäksi myös tv-bisneksessä, kun yrityksen suunnittelema aie ostaa ruotsalaisen Bonnierin tv-liiketoiminta toteutuu ensi kuussa. Suomessa kauppa tarkoittaa, että MTV ja C More -kanavat siirtyvät Telian omistukseen. Jo entuudestaan Telialla on jääkiekon SM-liigan tv-oikeudet Suomessa.