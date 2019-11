VMP vaihtaa nimensä ja päivittää strategiaansa

Henkilöstöpalveluyritys VMP muuttaa nimekseen Eezy ja päivittää toimintastrategiaansa.

Nimenvaihdon taustalla on heinäkuussa toteutettu yhdistyminen Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n kanssa. Uudesta nimestä Eezy Oyj on tarkoitus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa.

VMP on toiminut tähän asti usealla eri brändillä. Muun muassa Varamiespalveluna aikanaan tunnetun yrityksen tavoitteena on nyt vahvistaa integraatiota ja yhdistää kaikki palvelut yhden Eezy-brändin alle. Yrityksen liiketoiminta-alueet ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointi ja organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut.

Yrityksen keskeisenä tavoitteena on olla alan markkinajohtaja vuoteen 2022 mennessä. Markkinajohtajan asemaa tavoitellaan markkinoita nopeammalla orgaanisella kasvulla sekä yritysostoin.

– Työelämä on voimakkaassa murroksessa. Keskeinen ongelma, joka tulevaisuudessa pitää ratkaista, on työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma. Tietyillä aloilla toimivien yritysten on jo nyt vaikea löytää tekijöitä tarjolla oleviin töihin. Väestön ikääntymisen vuoksi työikäisten joukko kutistuu entisestään. Samalla niin työntekijät kuin työnantajat kaipaavat lisää joustavuutta. Nämä trendit johtavat siihen, että henkilöstöpalveluiden markkina on kasvava miljardibisnes, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen kertoo tiedotteessa.