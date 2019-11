KKV haluaa estää Keskoa ostamasta Heinon Tukkua

Turun Sanomat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pyytää markkinaoikeutta kieltämään Keskoa ostamasta Heinon Tukkua. Kesko ilmoitti viime toukokuussa ostavansa perinteikkään tukkuliikkeen. KKV on selvitellyt kauppaa siitä lähtien ja tullut siihen lopputulokseen, että se rajoittaisi kilpailua.

KKV:n mukaan kauppa antaisi Keskolle määräävän markkina-aseman foodservice-sektorilla. Se tarkoittaa esimerkiksi hotellien ja ravintoloiden tarvitsemien päivittäistavaroiden myyntiä.

KKV:n mukaan samoilla markkinoilla toimivat Keskon ja Heinon lisäksi lähinnä Wihurin Metro-tukut ja S-ryhmään kuuluva Meira Nova. Lisäksi markkinaosuuksista kamnppailee kourallinen pieniä yleistukkuja. KKV arvioi, että nielaistuaan Heinon tukun Kesko kahmaisisi 60-70 prosentin markkinaosuuden.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Keskon näkemykset ovat tyystin ristiriidassa KKV:n kanssa. Se ilmoitti maanantaina, että yrityskauppa monipuolistaisi tarjontaa ja kehittäisi koko toimialaa.

Markkinaoikeuden on määrä ottaa riitaan kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Yrityskaupan kieltäminen on äärimmäisen harvinaista Suomessa. Vuodesta 1998 lähtien KKV on esittänyt sitä vain neljä kertaa.