Hese tuo kaarinalaiset kasviproteiinituotteet kauppoihin yhteistyössä HKScanin kanssa

Hes-Pro Oy on tuomassa Kaarinan tuotantolaitoksella valmistettavia kasviproteiinituotteita Hesburgerin tarjottimien lisäksi ruokakauppoihin.

Kasviproteiinituotteiden edelleen kehittäminen, valmistaminen ja laajasti ruoka-alan toimijoille tuominen onnistuu uuden HKScanin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä.

HKScan tuo ensi vuonna Hes-Pron kehittämiä kasviproteiinituotteita ensin food service -kanavaan ja myöhemmin vähittäiskaupan markkinoille.

– Huomasimme tarpeen uusille kasviproteiinituotteille jo vuosia sitten ja aloitimme oman tuotekehitystyön. Meillä on varta vasten kasviproteiinien valmistukseen suunniteltu nykyaikainen tuotantolaitos, jossa voimme on tehdä poikkeuksellisen hyviä tuotteita omalla reseptillä. Halusimme kokeneen kumppanin, joka on vahva toimija kuluttajamarkkinassa ja toimii myös maantieteellisesti laajalla alueella. Onkin hienoa aloittaa yhteistyö HKScanin kanssa, jolla on laaja myynti- ja jakeluverkosto Pohjoismaissa, Hes-Pron hallituksen puheenjohtaja, Hesburgerin perustaja Heikki Salmela kehuu tiedotteessa.

Ari-Matti Ruuska HKScanin puheenjohtaja Tero Hemmilän mukaan yhteistyö Hesen kanssa on hyvä esimerkki yrityksen nykyisestä kumppanuusstrategiasta.

Ensimmäisenä uudet kasviproteiinituotteet lanseerataan Suomessa, mutta HKScan selvittää mahdollisuuksia myydä tuotteita myös yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella. Tuotteet tuodaan markkinoille HKScanin omilla tuotebrändeillä.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilän mukaan yhteistyö Hes-Pron kanssa on HKScanille luonteva osa konsernin uutta strategiaa kehittyä monipuoliseksi ruokataloksi sekä laajentua uusiin tuotekategorioihin ja raaka-ainepohjiin.

– Vastuullisesti tuotettu liha ja lihatuotteet ovat jatkossakin HKScanin toiminnan keskiössä, mutta luodaksemme laajempaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle, olemme aktiivisesti mukana uusissa kulutustrendeissä, Hemmilä kertoo tiedotteessa.