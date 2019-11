Suomen Hyötytuuli ostaa YIT:ltä Peuralinnan tuulipuistohankkeen

Suomen Hyötytuuli on ostanut YIT:ltä Kyyjärven kunnassa sijaitsevan Peuralinnan tuulipuistohankkeen. Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevan Peuralinnan alueelle on suunniteltu seitsemän tuulivoimalaa kokonaisteholtaan noin 45 megawattia. Alueen koko on noin 750 hehtaaria ja sen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset.

Hyötytuulella on jo olemassa naapurikunnan Perhon Alajoen kylän alueella seitsemän voimalan tuulipuistohanke.

Suomen Hyötytuuli on kotimainen tuulienergian tuottaja, jolla on tuulipuistoja Porissa, Kalajoella ja Raahessa sekä useita tuulipuistohankkeita eri puolilla Suomea. Yrityksen omistajiin kuuluu energiayhtiöitä, muun muassa Turku Energia.